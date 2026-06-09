Estaciones del Metro y Metrobús abiertas cerca del Zócalo para ir al Fan Fest CDMX en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a la vuelta de la esquina y la capital prepara múltiples eventos para que puedas disfrutar al máximo la máxima justa, uno de ellos es el famoso Fan Fest CDMX, que tiene muchas actividades los próximos días, pero ¿qué estaciones del Metro y Metrobús estarán abiertos?

Como ya se sabe, en las últimas semanas la CDMX ha estado sumergida en obras, desde importantes vialidades hasta distintas estaciones del Metro CDMX, por lo que se recomienda que antes de querer asistir al Zócalo consultes la forma de llegar y no te lleves alguna sorpesa.

¿Qué estaciones del Metro o Metrobús puedo tomar si quiero ir al Fan Fest CDMX?

Viajar en Metro puede ser un verdadero desafio si no vives en la CDMX y para no perderte ningún detalle de la experiencia por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ te dejamos las estaciones que podrían acercarte al punto de llegar caminando al lugar.

En el caso de querer usar el Metro CDMX, las estaciones de la Línea 2 que estarán disponibles son: Pino Suárez, Bellas Artes y Allende; es imporatnte destacar que otra podría ser Isabel La Católica, pero esta NO queda tan cerca del destino final.

Ahora, en caso de buscar el Metrobús, la Línea 4 Ruta Sur es la mejor opción, teniendo Isabel La Católica como principal referencia. O bien, la estación República de Argentina.

¿Estación Zócalo abrirá durante el Fan Fest?

Una de las principales razones por las que tocará caminar más de lo previsto para llegar al Fan Fest CDMX es por el cierre de la estación Zócalo, misma que no tendrá servicio durante esos días, ya que se sitúa en el punto exacto del evento.

¿Dónde se podrán ver gratis los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Para quienes no quieran perderse ningún encuentro, Azteca Deportes transmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026™ completamente gratis y en vivo a través de sus diferentes plataformas digitales, además de la televisión abierta, llevando toda la emoción del torneo a millones de espectadores.

