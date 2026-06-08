Capturan a Homero “N”, alias “La Tripa”, líder de grupo delictivo en Morelos; se le relaciona con homicidio y extorsión

Homero Figueroa Meza, alias "La Tripa", líder del grupo criminal "Comando Tlahuica" en Morelos, fue detenido en San Pedro Cholula, Puebla, abordo de un vehículo y en compañía de una mujer.

Al líder de la cédula delictiva se le relaciona con delitos de homicidio y extorsión; la identidad de la acompañante no fue revelada.

Así fue la detención de "La Tripa" en calles de Puebla

La detención de Homero "N" ocurrió cuando viajaba a bordo de un vehículo en calles de Puebla. Tras relazar la inspección de seguridad en la unidad, se corroboró que uno de los tripulantes se trataba de "La Tripa", por lo que realizaron la detención.

Al momento de los hechos, se aseguraron un arma de fuego corta, diversas dosis de marihuana y cristal, una identificación falsa, además del vehículo en el que viajaban los detenidos.

Una vez que se les informaron sus derechos, ambos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Hasta el momento no se revelaron más detalles sobre la detención de Homero "N", junto a la mujer que lo acompañaba.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y en seguimiento a denuncias ciudadanas, elementos de @SSPCMexico, #AIC de @FGRMexico y el #CNI detuvieron en Puebla a Homero “N”, alias “La Tripa”, identificado como líder de una célula delictiva generadora de violencia… pic.twitter.com/0UFqsVjDrI — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 8, 2026

Homicidio y extorsión en Morelos: Municipios controlados por el grupo delictivo

La cédula delictiva, mejor conocida como "Comando Tlahuica" contaba con presencia en varios municipios de Morelos como Ayala, Cuautla, Jantetelco, Yecapixtla y Zacualpan.

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el grupo criminal está relacionado con los delitos de homicidio y extorsión.

La detención de Homero "N" contó con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía de la República.

