Horario y ruta de la megamarcha en CDMX por la inauguración del Mundial 2026

El colectivo Hasta Encontrarles CDMX convocó a una marcha este jueves 11 de junio, día de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México. Esto con la finalidad de evidenciar la crisis de desaparecidos ante la prensa internacional y turistas.

Sin embargo, en redes sociales han comenzado a circular diversas convocatorias para una megamarcha que partirá de distintos puntos de la capital con el objetivo de llegar al Estadio Ciudad de México. ¿Qué calles y rutas podrían verse afectadas?

Alistan megamarcha para inauguración del Mundial 2026 en CDMX

Diversos colectivos de búsqueda, agricultores, transportistas, e incluso la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han advertido que este jueves 11 de junio podrían paralizar el país para visibilizar su lucha.

Aunque no está previsto ingresar al Estadio Ciudad de México, sí buscan llegar a las inmediaciones del recinto donde se celebrará el partido inaugural de la justa deportiva.

El colectivo Glorieta de los Desaparecidos anunció que los días 10 y 11 de junio realizará distintas marchas que partirán desde la estación Registro Federal del Tren Ligero con dirección al Estadio Ciudad de México.

Por su parte, el colectivo Hasta Encontrarles CDMX informó sobre diversas movilizaciones. Entre los puntos de concentración destacan el Zócalo capitalino donde se llevará a cabo el FIFA Fan Festival™, así como las inmediaciones del estadio.

A estas protestas se suma la CNTE, que advirtió que mantendrá su plantón y llevará a cabo una movilización el próximo 11 de junio, donde se prevé que se incorporen estudiantes de Ayotzinapa.

Asimismo, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) llamó a sus integrantes a hacerse visibles durante el Mundial, por lo que se esperan posibles afectaciones en diversas carreteras y vialidades del país.

Ruta de la megamarcha en el día de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Colectivos de búsqueda: Partirán de la estación Registro Federal del Tren Ligero rumbo al Estadio Ciudad de México.

En cuanto a la hora, las madres buscadoras han señalado que la marcha podría realizarse durante la mañana, coincidiendo con la llegada de miles de aficionados al estadio para presenciar la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

De igual forma, como parte del operativo de seguridad implementado en los días previos al evento, las autoridades prevén cierres y restricciones a la circulación en las siguientes vialidades:



Calzada de Tlalpan

Avenida Acoxpa

Viaducto Tlalpan

Circuito Estadio Azteca

Avenida del Imán

Santa Úrsula

¿Habrá diversas manifestaciones en CDMX este 11 de junio?

Por otra parte, en redes ha comenzado a circular una imagen que convoca diversas movilizaciones en varios puntos de la capital; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la veracidad de la convocatoria.



Colectivos de madres buscadoras: parte de Av. Insurgentes (Estadio Olímpico)

Trabajadores de la educación: parte de Anillo Periférico (San Jerónimo)

Organizaciones campesinas: parte de Calzada de Tlalpan.

No obstante, los distintos grupos no han confirmado oficialmente su participación en estas manifestaciones.