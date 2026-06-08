Caos por lluvias en CDMX este 8 de junio: reporte de encharcamientos, inundaciones y alcaldías con alerta
El temporal de lluvias en CDMX continúa este lunes 8 de junio, por lo que se tuvo que activar la alerta amarilla en toda la capital; sigue el reporte EN VIVO.
¡CDMX bajo el agua! La Ciudad de México vuelve a ser escenario de intensas precipitaciones este lunes 8 de junio. Te llevamos EN VIVO el minuto a minuto de las lluvias, así como de los encharcamientos que ya colapsan el tráfico y las afectaciones en el transporte público.
Caos por lluvias en CDMX este 8 de junio: reporte de encharcamientos, inundaciones y alcaldías con alerta
Tormenta tropical "Boris" provoca fuertes lluvias en CDMX
Usuarios captaron las fuertes lluvias que se registraron durante la tarde de este lunes en la capital. Cabe recordar que este temporal está influenciado por la tormenta tropical "Boris", el cual podría tocar tierra mañana en Guerrero.
a mi me agarró corriendo pic.twitter.com/9h18zOrexa— xXoAnser (@twoodeyx) June 8, 2026
Fuerte lluvia en Toluca, Edomex
Se reporta un fuerte aguacero en la zona del Libramiento de Temoaya, por lo que se pide a los conductores a extremar precauciones. De igual forma se registra un espejo de agua en la carretera México- Toluca, luego de la lluvia que cayó la tarde de este lunes.
#Reportando ⛈️🔴 | ¡Atención!El sistema de tormentas avanza con rapidez, ahora se concentra en #Temoaya,#EdoMéx.— SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 8, 2026
Usuarios reportan un fuerte aguacero en la zona del Libramiento de Temoaya.
RIESGO ALTO 🔴:Condiciones viales peligrosas, La fuerte lluvia reduce drásticamente la… pic.twitter.com/zuIpMJQQLd
Afectaciones en colonia Villa de Cortes por lluvias
Las intensas precipitaciones hicieron que un árbol cayera sobre tres vehículos en Javier Sorondo, colonia Villa de Cortes, alcaldía Benito Juárez.
🔻 Cae árbol sobre tres vehículos en Javier Sorondo, colonia Villa de Cortes, alcaldía Benito Juárez (@BJAlcaldia) pic.twitter.com/X3zkvICVbI— adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 8, 2026
Cae árbol sobre Viaducto Presidente Miguel Alemán
Un árbol de aproximadamente 15 metros cayó sobre varios vehículos estacionados en Viaducto Presidente Miguel Alemán, en la colonia Roma Sur, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc.
🌧️🚨 Las fuertes lluvias de este lunes en #CDMX provocaron la caída de un árbol de unos 15 metros en la calle Capotalpan esquina con Presidente Viaducto.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 8, 2026
El desplome afectó varios vehículos en la zona. Al momento no se reportan lesionados, pero equipos de emergencia trabajan en… pic.twitter.com/EINJPtE1Au
Este será el día más lluvioso en CDMX de la semana
¡Toma precauciones! Para este lunes 8 de junio se prevén acumulados de lluvia de hasta 30 milímetros en algunas zonas de la ciudad, por lo que acuerdo con los pronósticos, este será el día con mayor cantidad de lluvias de toda la semana.
⛈️ASÍ SE DESPLAZÓ LA TORMENTA vista desde Reforma-Chapultepec #CDMX— MeteoAlert CDMX (@Meteoalert_CDMX) June 8, 2026
✅Densa nubosidad llegó desde el sur con tonos verdosos indicando su severidad con viento intenso, rayos y gran cantidad de lluvia.
⚠️La circulación de la tormenta #Boris propició su formación #TemporalLluvioso pic.twitter.com/tVjUd9vzrp
¿En dónde se reportan inundaciones?
Debido a las fuertes lluvias de este lunes, se registran encharcamientos en la Calzada de Tlalpan, a la altura de Santa Cruz. Mientras que, el oriente también se reportan abnegaciones en la Calz. Ermita Iztapalapa
17:02 #PrecauciónVial | Se registra encharcamiento en Calz. de Tlalpan a la altura de Santa Cruz, colonia San Simon Ticumac, @BJAlcaldia. #AlternativaVial Av. Pdte. Plutarco Elías Calles. @SEGIAGUA #Tlaloque2026 pic.twitter.com/AbcnEVBY7a— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 8, 2026
16:52 #PrecauciónVial | Se registra encharcamiento en Sur 129 y Calz. Ermita Iztapalapa, @Alc_Iztapalapa. #AlternativaVial Eje 6 Sur y Eje 5 Sur. @SEGIAGUA #Tlaloque2026 pic.twitter.com/6A1QvZi0DK— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 8, 2026
Activan Alerta Amarilla en todas las alcaldías de la CDMX
¡Aguas! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX) activó la Alerta Amarilla por fuertes lluvias y tormentas eléctricas en todas las demarcaciones de la capital.
🌧️ ¡Atención #CDMX!— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 8, 2026
Activan Alerta Amarilla por lluvias fuertes este lunes 8 de junio en 10 alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, GAM, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
⏰ Vigencia: de 14:00 a 21:00 hrs.… pic.twitter.com/ZJDrTkR91r