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Caos por lluvias en CDMX este 8 de junio: reporte de encharcamientos, inundaciones y alcaldías con alerta

El temporal de lluvias en CDMX continúa este lunes 8 de junio, por lo que se tuvo que activar la alerta amarilla en toda la capital; sigue el reporte EN VIVO.

Calles inundadas por el temporal de lluvias en CDMX que se prevé termine el viernes 12 de junio 2026
Fecha del fin del temporal de lluvias en CDMX|Redes sociales

Escrito por: Iveth Ortiz

¡CDMX bajo el agua! La Ciudad de México vuelve a ser escenario de intensas precipitaciones este lunes 8 de junio. Te llevamos EN VIVO el minuto a minuto de las lluvias, así como de los encharcamientos que ya colapsan el tráfico y las afectaciones en el transporte público.

Caos por lluvias en CDMX este 8 de junio: reporte de encharcamientos, inundaciones y alcaldías con alerta

Tormenta tropical "Boris" provoca fuertes lluvias en CDMX

Usuarios captaron las fuertes lluvias que se registraron durante la tarde de este lunes en la capital. Cabe recordar que este temporal está influenciado por la tormenta tropical "Boris", el cual podría tocar tierra mañana en Guerrero.

Fuerte lluvia en Toluca, Edomex

Se reporta un fuerte aguacero en la zona del Libramiento de Temoaya, por lo que se pide a los conductores a extremar precauciones. De igual forma se registra un espejo de agua en la carretera México- Toluca, luego de la lluvia que cayó la tarde de este lunes.

Afectaciones en colonia Villa de Cortes por lluvias

Las intensas precipitaciones hicieron que un árbol cayera sobre tres vehículos en Javier Sorondo, colonia Villa de Cortes, alcaldía Benito Juárez.

Cae árbol sobre Viaducto Presidente Miguel Alemán

Un árbol de aproximadamente 15 metros cayó sobre varios vehículos estacionados en Viaducto Presidente Miguel Alemán, en la colonia Roma Sur, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Este será el día más lluvioso en CDMX de la semana

¡Toma precauciones! Para este lunes 8 de junio se prevén acumulados de lluvia de hasta 30 milímetros en algunas zonas de la ciudad, por lo que acuerdo con los pronósticos, este será el día con mayor cantidad de lluvias de toda la semana.

¿En dónde se reportan inundaciones?

Debido a las fuertes lluvias de este lunes, se registran encharcamientos en la Calzada de Tlalpan, a la altura de Santa Cruz. Mientras que, el oriente también se reportan abnegaciones en la Calz. Ermita Iztapalapa

Activan Alerta Amarilla en todas las alcaldías de la CDMX

¡Aguas! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX) activó la Alerta Amarilla por fuertes lluvias y tormentas eléctricas en todas las demarcaciones de la capital.

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