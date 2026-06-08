Caos por lluvias en CDMX este 8 de junio: reporte de encharcamientos, inundaciones y alcaldías con alerta

Se reporta un fuerte aguacero en la zona del Libramiento de Temoaya, por lo que se pide a los conductores a extremar precauciones. De igual forma se registra un espejo de agua en la carretera México- Toluca, luego de la lluvia que cayó la tarde de este lunes.

#Reportando ⛈️🔴 | ¡Atención!El sistema de tormentas avanza con rapidez, ahora se concentra en #Temoaya,#EdoMéx.



Usuarios reportan un fuerte aguacero en la zona del Libramiento de Temoaya.



RIESGO ALTO 🔴:Condiciones viales peligrosas, La fuerte lluvia reduce drásticamente la… pic.twitter.com/zuIpMJQQLd — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 8, 2026