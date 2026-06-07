¿Van a seguir los bloqueos de la CNTE? Esto dijeron sobre las manifestaciones para la segunda semana de junio

¿Van a seguir los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Luego de varias mesas de diálogo y días de manifestaciones, las autoridades comunicaron sus posibles soluciones ante las exigencias de la CNTE.

Sobre las resoluciones, la CNTE indicó si los bloqueos van a cesar o seguirán esta segunda semana de junio.

La CNTE va a parar manifestaciones

El plantón de los miembros de la CNTE permanecerá instalado de forma indefinida en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. Los voceros del sindicato dijeron que los miembros no retirarán sus casas de campañas ni lonas que bloquean el paso de vehículos, por ahora.

Según las declaracioes dadas este domingo 7 de junio, el movimiento no se replegará y todavía está sumando integrantes provenientes de otros estados de la república mexicana.

Gobierno no se ha comunicado con la CNTE

Marcelino Hernández, secretario de la Sección 58 de la CNTE, comentó que hasta el momento no existe un canal formal o mesa de diálogo abierta con autoridades federales sobre las resoluciones recién publicadas.

"Todo lo que hemos leído ha sido por otros medios y no por comunicación directa", dijo Hernández.

Va a haber bloqueos de la CNTE este lunes 8 de junio

Sobre si habrá manifestaciones y bloqueos este lunes 8 de junio por parte de la CNTE , los mimebros informaron que depende de la asamblea general que tienen planeada para este domingo a las 3 de la tarde.

Después de esta, debatirán qué postura tomarán respecto a las resoluciones; ahí se votará si dejarán de bloquear calles o si seguirán con el conflicto que desquiquició a varios capitalinos la semana pasada.

Dónde hubo bloqueos de la CNTE

Durante la jornada de bloqueos de la semana pasada, específicamente el jueves 4 de junio, también se tomaron casetas de entradas y salidas a la Ciudad de México. Los miembros tomaron: la caseta de San Marcos en la autopista México-Puebla, la de Puente de Vigas en la Naucalpan-Ecatepec y la caseta de Tlalpan en la México-Cuernavaca.

#SEGOBInforma 📢

Continúan trabajos con la CNTE para búsqueda de acuerdos en favor de la educación



Comunicado Conjunto: 📄 https://t.co/q7g4lP20Am pic.twitter.com/kdPy39qZbo — Gobernación (@SEGOB_mx) June 7, 2026

Avenidas que continúan cerradas en la CDMX por la CNTE

Debido a la presencia del plantón, el tránsito en la zona centro de la Ciudad de México mantiene cortes en la circulación.

Las vialidades que aún están bloqueadas por la CNTE son:

Eje Central

calle 5 de Mayo

algunas calles del Zócalo

20 de Noviembre

Plaza de Santo Domingo