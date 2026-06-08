Madrugada de accidentes en CDMX: Joven cae de azotea y árbol aplasta auto en Oceanía

Cuerpos de emergencia de la Ciuda de México (CDMX) atendieron durante la noche- madrugada dos accidentes distintos en diferentes zonas de la capital del país.

Fueron dos incidentes: un joven cayó desde una azotea y árboles cayeron sobre vías principales por los intensos vientos provocados por la tormenta tropical "Boris".

#MientrasDormía | Un joven de 18 años cayó desde casi 6 metros en Santa María la Ribera; fue trasladado grave al hospital. En Gustavo A. Madero, un árbol de 15 metros se desplomó sobre cables y un vehículo; dejó a un conductor con lesiones menores.



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Joven cae de seis metros en Santa María la Ribera

El primer reporte sucedió en una casa marcada con el número 139 de la calle de Salvadro Díaz Mirón, en la alcaldía Cuauhtémoc. Un joven de 18 años de edad cayó de seis metros cuando estaba en la azotea del segundo piso de una vivienda que se encuentra bajo un proceso de remodelación.

De acuerdo con los testimonios iniciales, el afectado estaba conviviendo con algunos de sus compañeros de trabajo cuando ocurrió el percance.

Trasladan a joven al Hospital Rubén Leñero

Respecto a la caída, las autoridades dijeron que las causas todavía no han sido determinadas, el joven perdió el equilibrio y se fue al vacío, impactando directamente con el suelo.

Personal de Bomberos y brigadas de Protección Civil llegaron de inmediato para realizar maniobras de rescate.Tras ser estabilizado en una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, el herido fue ingresado en estado grave al Hospital Rubén Leñero debido a un traumatismo craneoencefálico severo.

Árbol de pirul se desploma sobre la avenida Oceanía

En otro punto de la CDMX, el llamado de emergencia se trasladó a la alcaldía Gustavo A. Madero. Fue sobre la avenida Oceanía, a la altura de la colonia San Juan de Aragón Segunda Sección, un árbol de pirul de alrededor de 15 metros de altura colapsó y cayó sobre la vialidad.

En su caída, las ramas y el tronco derribaron una malla ciclónica, rompieron cableado eléctrico y alcanzaron a golpear a un vehículo particular que se encontraba en el lugar.

Conductor sobrevive con heridas leves tras el impacto

A pesar de la altura, el peso y la forma de la caída, los daños se quedaron en lo material y el conductor que se encontraba dentro del automóvil resultó con heridas muy leves.

Paramédicos que valoraron al conductor en la avenida Oceanía confirmaron que la víctima solo había sufrido heridas menores y golpes que no requirieron traslado a una institución de salud. A pesar de lo aparatoso del aplastamiento y de los daños materiales visibles en la carrocería del automóvil, el conductor de la unidad siniestrad