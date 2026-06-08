Marchas CDMX hoy lunes 8 de junio, el minuto a minuto de los cortes a la circulación
El inicio de semana afecta el flujo vehicular en las principales arterias de la capital. Consulta el reporte oficial de OVIAL y la SSC sobre marchas, cortes viales y alternativas para este lunes 8 de junio.
El inicio de semana en la Ciudad de México trae consigo la habitual carga vehicular matutina, a la cual se suman diversas movilizaciones y cortes a la circulación programados para este lunes 8 de junio. Contar con información verificada es fundamental para anticipar tiempos de traslado y evitar contratiempos.
En Azteca Noticias presentamos una bitácora de movilidad actualizada en tiempo real, basada en los reportes oficiales del Centro de Orientación Vial (OVIAL) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Aquí desglosamos las vialidades afectadas, la agenda de manifestaciones y las rutas alternas para transitar por la capital.
Marchas CDMX hoy 8 de junio: Tráfico, bloqueos y alternativas viales EN VIVO
Precaución vial en Eje Central
Ante posible concentración de manifestantes en Eje Central “Lázaro Cárdenas” y Av. Francisco I. Madero, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 10:15 horas.
¿Qué marchas se esperan este lunes 8 de junio?
Durante el día se espera concentración de manifestantes en diferentes puntos:
—Lugar 1: Av. Paseo de la Reforma y Bucareli, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. —Lugar 2: Av. Chapultepec no. 28, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
—Lugar 3: Av. Morelos no. 16, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
—Lugar 4: Periférico Sur no. 4121, col. Fuentes Del Pedregal, alcaldía Tlalpan.