Marchas CDMX hoy lunes 8 de junio, el minuto a minuto de los cortes a la circulación

El inicio de semana en la Ciudad de México trae consigo la habitual carga vehicular matutina, a la cual se suman diversas movilizaciones y cortes a la circulación programados para este lunes 8 de junio. Contar con información verificada es fundamental para anticipar tiempos de traslado y evitar contratiempos.

En Azteca Noticias presentamos una bitácora de movilidad actualizada en tiempo real, basada en los reportes oficiales del Centro de Orientación Vial (OVIAL) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Aquí desglosamos las vialidades afectadas, la agenda de manifestaciones y las rutas alternas para transitar por la capital.