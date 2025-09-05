¿Recuerdan la crisis de combustible de 2019? El desabasto que afectó a 17 millones de mexicanos en el Valle de México y otros estados, como parte de la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para combatir el robo de combustible (huachicol) cerrando los ductos de Pemex. En ese contexto, el gobierno adquirió 671 pipas para distribuir gasolina y asegurar el abasto.

Bautizadas como las “pipas del bienestar”, se anunció con bombo y platillo la compra de estas unidades, con un costo de 92 millones de dólares (aproximadamente mil 650 millones de pesos). Sin embargo, su historia ha sido más que polémica, y tras la crisis, el paradero de estas pipas se convirtió en un misterio.

Pipas del Bienestar: Un error millonario

Desde el inicio, la compra de las pipas estuvo marcada por un grave error. Según el analista Gonzalo Monroy, las unidades, fabricadas en Estados Unidos, no cumplían con las normas mexicanas de transporte de combustible. Específicamente, carecían de la doble llanta trasera que se exige en México por razones de seguridad. Para solucionar este problema, el gobierno federal tuvo que cambiar la ley de forma emergente, permitiendo que estas pipas pudieran operar legalmente en el país. Este ajuste legislativo, motivado por una compra fallida, generó gran controversia y se sumó al despilfarro de los mil 650 millones de pesos.

De heroínas del abasto a un misterio de seguridad nacional

Una vez que la crisis de desabasto se superó, las “pipas del bienestar” desaparecieron del foco público. La falta de información oficial sobre su uso y resguardo provocó que su paradero se convirtiera en un tema recurrente. La información fue reservada por el gobierno federal bajo la categoría de seguridad nacional por un periodo de cinco años, lo que generó especulaciones sobre su funcionalidad y eficiencia real. El misterio se mantuvo hasta hace poco.

Las pipas reaparecen en manos de PEMEX

Recientemente, ante los nuevos problemas de desabasto en regiones como Nuevo León y el Valle de México, resurgió la pregunta: ¿dónde están las pipas del bienestar? La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las pipas, que estaban en custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), serán transferidas a PEMEX. El analista Arturo Carranza señaló que esta decisión busca que la petrolera nacional pueda movilizarlas de manera más eficiente para evitar futuros problemas de abasto.