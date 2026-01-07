Regalan combustible a Cuba mientras en México sube la gasolina

Mientras el discurso oficial insiste en que no hay recursos suficientes para reforzar la seguridad o aliviar la presión económica de las familias, el gobierno de México mantuvo el envío de combustible subsidiado a Cuba , utilizando recursos públicos que dejaron de ingresar a las finanzas nacionales.

De acuerdo con información documentada por Mexicanos contra la Corrupción , uno de los últimos cargamentos de 2025 llegó a La Habana el 23 de diciembre, cuando el buque petrolero Ocean Mariner, proveniente de la terminal de Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, arribó a la isla con millones de litros de combustible mexicano.

Estos envíos contrastan con la realidad que enfrentan los consumidores en México , donde el precio de la gasolina se mantiene entre los más altos del mundo, mientras recursos energéticos nacionales son destinados al extranjero.

¿Cómo se realizó el último envío de petróleo a Cuba en 2025?

Según la investigación, el buque Ocean Mariner transportaba 14 millones de litros de combustible, con un valor aproximado de 15 millones de dólares, lo que equivale a alrededor de 270 millones de pesos que no ingresaron a Pemex ni a las finanzas públicas del país.

El cargamento fue descrito como combustible subsidiado, enviado en plena víspera navideña, lo que marcó el cierre de un año en el que México continuó abasteciendo energéticamente a la isla.

¿Qué otros envíos de combustible se realizaron en los meses previos?

La información también da cuenta de otro embarque realizado a finales de noviembre, cuando se exportaron cerca de 13 millones de litros de diésel automotriz, con un valor superior a 14.6 millones de dólares.

Estos movimientos quedaron registrados en plataformas de comercio exterior y muestran que los envíos se mantuvieron en los últimos meses de 2025, pese a presiones internacionales para frenar apoyos al régimen cubano.

¿Cuánto combustible se envió a Cuba en solo cuatro meses?

Tan solo entre mayo y agosto, México envió a Cuba combustibles con un valor superior a 60 mil millones de pesos, de acuerdo con los datos presentados en la investigación.

Se trata de volúmenes que, en lugar de fortalecer las finanzas de Pemex o reducir costos internos, fueron canalizados al exterior, mientras los consumidores mexicanos enfrentan incrementos constantes en el precio de la gasolina.

¿Qué es Gasolinas Bienestar y por qué es clave en estos envíos?

Los combustibles fueron enviados por Pemex a través de Gasolinas Bienestar , una empresa filial creada en 2022, cuyo objetivo principal es canalizarlos hacia Cuba .

De acuerdo con el reporte, esta filial permite realizar los envíos sin que México enfrente sanciones directas por parte de Estados Unidos, al operar como intermediaria dentro del esquema energético.

La contradicción entre los envíos a Cuba y el impacto en México

Mientras el gobierno mexicano sostiene estos envíos, millones de automovilistas pagan uno de los precios de gasolina más altos del mundo, sin que exista un beneficio directo para la economía nacional.

El contraste ha generado cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos y las prioridades del gasto energético, especialmente en un contexto de presión económica para las familias mexicanas.