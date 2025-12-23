¡Cuidado al ir al centro o plazas comerciales! Fraude del ‘Toque Fantasma’, el nuevo robo que podría dejarse sin dinero en calles de la CDMX

Si aún no terminas tus compras navideñas y debes acudir a las plazas comerciales o al centro ¡ten mucho cuidado!, pues existe un nuevo tipo de robo que podría dejarte sin dinero, con solo acercarse a ti, pero ¿qué es y cómo funciona la estafa del ‘Toque Fantasma’ ?

El ‘Toque Fantasma’, suele realizarse en lugares en los que hay mucha gente, por lo que los centros comerciales y el centro histórico son perfectos para que estos robos sean difíciles de detectar.

“Yo jamás vi que se acercara nadie (...) De pronto quise ir al cajero y me di cuenta que ya no disponía del dinero que yo tenía”, compartió una víctima de robo, para Fuerza Informativa Azteca.

Este es el modus operandi de del robo ‘Toque Fantasma’ en CDMX

El robo del ‘Toque Fantasma’, es rápido, sencillo y muy silencioso. Los delincuentes se acercan a la víctima, aprovechándose de las aglomeraciones de la época navideña, y acercan un dispositivo que puede detectar las carteras y leer las tarjetas de crédito o débito que puedan hacer pagos con “contactless”.

Una vez que se acerquen a ti, el dispositivo hará el cobro que los delincuentes hayan retirado de las tarjetas.

“Hable con mi banco para hacer la reclamación o que me dijeran qué había sucedido (...) Ellos me dijeron que me habían hecho un cobro. Que yo había puesto mi tarjeta en una terminal inalámbrica y ya me habían hecho ese cobro, pero yo jamás lo hice”, compartió una víctima del robo ‘Toque Fantasma’.

Aunque no existe una cifra exacta de las víctimas de este delito, la Condusef informó que en los últimos 6 meses han recibido alrededor de 3.3 millones de reclamaciones por fraudes en general con tarjetas bancarias.

Consejos para no ser víctima del ‘Toque Fantasma’ en calles de la CDMX

¡Protege tu dinero en estas fiestas decembrinas! Te compartimos algunos consejos que podrían ayudarte a no ser víctima del robo ‘Toque Fantasma’ durante tus compras navideñas en la capital del país.

Resguardar bien las bolsas o mochilas; llevarlas al frente.

Elegir horarios que no sean de alta afluencia; evita las aglomeraciones.

Habilita las notificaciones del banco en tu celular.

Mantén bloqueadas las tarjetas.



Por otro lado, expertos recomiendan revisar constantemente los movimientos que se realicen en las cuentas y facturas, y en caso de ver movimientos sospechoso es importante comunicarse con la institución bancaria.