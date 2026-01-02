¿Cómo impactó a los mexicanos el incremento del IEPS a partir de enero 2026?

Este 1 de enero de 2026, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) tuvo un incremento del 4.5 por ciento para diferentes productos, entre ellos los refrescos.

“No queremos más impuestos, pero desafortunadamente el gobierno actual ya lleva una sola línea y no escucha. No importa a quién impacte ni a la economía de las familias mexicanas, y mucho menos a los pequeños establecimientos como el mío”, dijo José, comerciante.

“No nos ayuda nada este impuesto. Lo hemos visto desde 2014: el impuesto no sirvió, fue un capricho que se dio y, desafortunadamente, no ha beneficiado a la salud pública de las personas”, comentó.

“Son puras mentiras; nos quedamos callados”: consumidora

Para Jorge, consumidor, “con el paso del tiempo y los impuestos, la gente no limita el uso del refresco; o sea, sigue consumiéndose directamente”.

“Muchas veces los impuestos no van canalizados para donde deben ser, y sobre todo en el sector salud. Son puras mentiras y lo peor de todo es que nosotros nos quedamos callados”, opinó Rosa, consumidora.

¿Cuánto cuesta una botella de refresco de litro y medio?

Con este aumento en el IEPS , una botella de refresco de litro y medio se vende en más de 30 pesos, dependiendo de la marca y del tipo de tienda.

“Este impuesto nos da en toda la torre. Nos causa un problema muy grande porque empieza con el refresco, sigue con esto, los cigarros también subieron, todo sube: las tortillas, todo sube”, expresó Marina, consumidora.

“Yo la verdad es que no estoy nada de acuerdo con este gobierno y con todos los impuestos, no nada más con el refresco: el cigarro, la gasolina, todo otra vez. Vamos, como siempre, de mal en peor”, dijo David, consumidor.

Cajetillas de cigarros suben de precio

El cigarro también fue impactado. Hoy, una cajetilla cuesta en promedio 30 pesos más.

“Las transas del gobierno, lo voy a decir así, aunque es una palabra muy fea, pero así lo siento yo. No lo justifica, jamás lo justifica; al contrario, recortan los rubros para la salud, para la educación y cosas que sí son vitales en términos de la formación del ser humano”, opinó una consumidora.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes estima que estos incrementos ponen en riesgo de cierre a más de 60 mil negocios y la pérdida de 120 mil empleos.

“Hay muchos que estamos viendo si hay oportunidad de seguir adelante y, si no, vamos a tener que dar el cortinazo y dedicarnos a otras cosas”, añadió el comerciante José.