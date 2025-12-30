Un crimen cada hora en carreteras de México: ¿Qué es lo que más atracan en los robos a tráilers?

El robo de mercancías explota en la temporada de fin de año. Transportistas trasladan un 10% más de productos por las carreteras del país durante Navidad, lo que dispara los asaltos. Hasta octubre de 2025 ocurrieron al menos 8 mil 692 robos a camiones, un ritmo de uno cada hora.

Los delincuentes actúan con descaro. Obligan a vehículos a detenerse en movimiento o atacan unidades estacionadas. Empresarios denuncian que abren los camiones durante bloqueos, como en el Arco Norte.

Francisco Cessa Servín, empresario transportista , detalló un caso en bloqueo. Afirmó que estuvieron casi cinco días con las unidades detenidas, y que la gente revisaba la mercancía, abría las cajas de los tráilers e incluso “se roban las llantas de los tractocamiones”, mencionó a Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Camiones asaltados cada hora: inseguridad crece sin control en carreteras

Eduardo Antuan López Campollo, delegado de la Alianza de Organización de Transportistas de San Luis Potosí, describe la gravedad: “Los robos los tenemos diario, el tema de inseguridad es un tema que ha estado creciendo en el país” Añadió que el gremio de los trileros están “subyugados” tanto por el gobierno, como por el crimen organizado.

Los atracos ocurren a diario. Videos muestran como bandas detienen tractocamiones en plena vía. Esta ola de violencia afecta a todos los estados y genera pánico entre choferes.

Lo más robado en fin de año a los transportistas

Los ladrones priorizan productos de alto valor. Alimentos y abarrotes encabezan la lista con 18.9%, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública . Le siguen materiales de construcción con 7.7%, y automotriz y electrónica con 3.4%.

El resto incluye hidrocarburos, medicamentos, plásticos y químicos. Eduardo Antuan López Campollo alerta sobre el impacto en pequeños operadores, quienes son los más vulnerables ante estos crímenes: “El día de mañana los bajan, los roban y es su patrimonio, es el sustento de su día a día”.

Pérdidas de 7 mil millones de pesos: industria del transporte clama por soluciones urgentes

La industria enfrenta un golpe brutal. Estima pérdidas anuales de 7 mil millones de pesos por mercancía y unidades robadas, más gastos en seguros y reparaciones.

