¡Golpe al bolsillo! Impuestos a refrescos y cigarros ponen en riesgo a más de 600 mil tienditas

El 2026 no llega solo, pues trae bajo el brazo el aumento de impuestos a refresco y cigarros , un tema que ya ha comenzado a golpear a miles de comercios y tiendas de abarrotes en todo México, así como a la economía de los mexicanos.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) aseguraron que el aumento de impuestos a estos productos afectarán gravemente al bolsillo de los consumidores y comerciantes, poniendo en riesgo más de 600 mil comercios de abarrotes, que podrían bajar sus cortinas.

“Nos afecta porque ya no quieren consumir lo que anteriormente consumían por lo mismo de la pérdida del poder adquisitivo (...) Además somos víctimas de la molestía de muchas personas, nos reclaman a nosotros creyendo que somos nostros los que aumentan los precios”, explicó Itzel Ariadna Cruz, comerciante.

Ventas en tienditas de México bajan un 40% tras aumento de impuestos a refrescos y cigarros

Los comerciantes aseguran que las ventas se han visto afectadas hasta en un 40% debido al incremento de impuestos de los refrescos y cigarros, una media que no solo afecta a las tiendas de abarrotes, pues los restaurantes de México también se están viendo obligados a subir los precios.

“A todos nos afecta (...) yo creo que deben de fijarse en el consumidor deben tener conciencia de que sí nos está afectando (...) Yo no quisiera subir mi producto y teng que incrementar y a la hora de incrementar pues claro que nuestras ventas bajan”, explicó Armando Vega, comerciante, durante una entrevista con Fuerza Informativa Azteca.

Comerciantes exigen que el gobierno cumpla sus promesas; piden cambiar el precio de la gasolina

Finalmente, los comerciantes le exigen al Gobierno de Morena que en lugar de incrementar los impuestos a los productos, mejor se enfoquen en cumplir con el compromiso de bajar el precio de la gasolina, la cual supera los 24 pesos el litro en algunas zonas de la República Mexicana.

“El transporte de los productos pues sí tiene un gran costo por el tema de la gasolina (...) Si se hacen promesas deberían de cumplirse para eso se les eligió. O sea teníamos una perspectiva diferente a lo que estamos viendo ahorita”, comentó Itzel Ariadna, comerciante afectada por el aumento de impuestos, durante una entrevista con Fuerza Informativa Azteca.