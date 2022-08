Piso mojado provoca accidente; auto impacta en aguja de Periférico Sur

Debido al piso mojado a consecuencia de una ligera lluvia que cayó la madrugada de éste miércoles, un conductor perdió el control del vehículo, que patinó y chocó contra una aguja de uno de los accesos de incorporación al Periférico Sur.

El accidente ocurrió a las 02:00 horas de este miércoles en los carriles laterales de Periférico Sur a la altura de las Flores hacia el Viaducto, en el perímetro de la colonia Altavista, de la alcaldía Álvaro Obregón.

Auto patinó por el piso mojado en el Periférico Sur y Altavista

El automovilista conducía rápido, cuando de pronto perdió el control del vehículo que patinó por el piso mojado y se impactó contra una aguja de concreto de retorno ubicada en la lateral del Periférico Sur, señaló un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que abanderó la escena del accidente para evitar más riesgos para otros conductores.

Al accidente acudieron los bomberos quienes retiraron el vehículo que se impactó contra la aguja de concreto. A pesar de lo aparatoso del percance, el conductor resultó ileso.

Mientras que una grúa particular enganchó el vehículo siniestrado, para llevarlo a un depósito vehicular.

PISO MOJADO, FACTOR DE ACCIDENTES EN CDMX

El piso mojado también provocó otro accidente vehicular la madrugada del martes 30 de agosto, cuando se registró el choque entre dos automóviles, en calles de la colonia Moctezuma.





Uno de los automóviles que protagonizó el choque quedó muy dañado arriba de la banqueta, en el cruce de las avenidas Iztaccíhuatl y Emilio Carranza, de la colonia Moctezuma, en la alcaldía Venustiano Carranza.

El conductor de un automóvil de lujo, al parecer no respetó la luz roja del semáforo y tras pasarse el alto, debido al piso mojado colisionó contra el otro vehículo. No obstante lo aparatoso del accidente no hubo personas heridas reportó un oficial de la policía preventiva.

Vehículo se estrelló contra reja del IPN a causa del piso mojado

El 18 de julio pasado hubo dos accidentes más en Ciudad de México provocados por el piso mojado. El primero de ellos ocurrió en las avenidas Plan de Ayala y calzada de Los Gallos , en la colonia Plutarco Elías Calles, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde un vehículo se proyectó contra el enrejado de un campo del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En el segundo de los accidentes de ese día, una pareja resultó herida al chocar su automóvil contra un camellón peatonal, que no está pintado, en la colonia Escandón. El percance ocurrió a las 06:30 horas, en la esquina de las avenidas Revolución y Benjamin Franklin , en la alcaldía Miguel Hidalgo, al parecer también a causa del piso mojado.