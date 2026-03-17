“La Tuta”, exlíder de La Familia Michoacana aseguró en EU ser inocente

Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta", exlíder de La Familia Michoacana, se declaró no culpable ante una corte federal en Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico.

En la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ''La Tuta'' aseguró que no se dedicó al narcotráfico, a pesar de las pruebas que existen en su contra, en tanto, se fijó una próxima audiencia de Gómez Martínez la cual se llevará a cabo el próximo 24 de junio de 2026.

¿Quién es "La Tuta", exlíder de La Familia Michoacana?

Antes de ser conocido en el mundo criminal, Servando Gómez Martínez se dedicó a educar. Nació el 6 de febrero de 1966 en Arteaga, Michoacán.

Ejerció como maestro de primaria en la Escuela Normal de Arteaga y antes de ser apodado como "La Tuta,", lo conocían como “El Profe”.

No obstante, en los años noventa, cambió las aulas y se adentró en el mundo del crimen con La Familia Michoacana y después con Los Caballeros Templarios.

La ex Procuraduría Genera de la República (ahora Fiscalía General de la República) lo describió como uno de los criminales más violentos del país, ya que incluso el narcotraficante imponía la pena de muerte a quienes violaban sus normas.

¿Quién es “La Tuta”, líder de “Los Caballeros Templarios”?

"La Tuta", del penal Altiplano a una cárcel en Estados Unidos

Servando Gómez Martínez fue detenido el 27 de febrero de 2015 en Morelia, Michoacán y luego enviado al penal de máxima seguridad El Altiplano, Estado de México.

“La Tuta” presentó un amparo el 3 de abril de 2025 para evitar su extradición, argumentando que aún no había sido notificado oficialmente del proceso, pero un juez federal rechazó su solicitud y desechó el amparo por falta de elementos y trámite adecuado.

El 12 de agosto de 2025, junto con 25 reos más, fue entregado por México a Estados Unidos.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que fueron trasladadas 26 personas presas en diferentes cárceles del país.