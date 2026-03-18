¡Maestros paralizan la CDMX! Rutas alternas por mega marcha de la CNTE este 18 de marzo; qué pasa con el transporte público

¡Atención, capitalinos! Miles de maestros de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán una mega marcha en la CDMX este 18 de marzo 2026, que afectará las principales vialidades de la capital del país, pero ¿cuáles son las rutas alternas y calles con bloqueos?

Esta marcha marca el inicio del paro nacional de 72 horas de los maestros de la CNTE, quienes exigen respuestas claras por parte del Gobierno.

Ruta y calles cerradas por marcha de la CNTE en CDMX este miércoles

La marcha de la CNTE en CDMX comenzará a las 9:00 horas de este miércoles , partiendo desde el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino. Te compartimos la ruta, así como las calles cerradas y afectadas hoy.

La ruta de la marcha CNTE será:

Paseo de la Reforma

Av. Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Por ello, se esperan afectaciones viales en las siguientes zonas de la CDMX: Insurgentes, Bucareli y la Av. Miguel Hidalgo.

Alternativas viales por la mega marcha de la CNTE en CDMX

¡No te quedes en el tráfico! Si quieres evitar el colapso vial por los bloqueos de la CNTE en CDMX derivados de la mega marcha, te recomendamos las siguientes rutas alternas:



Cruce de Norte a Sur: Toma Circuito Interior, Eje 1 Oriente, Eje 1 Norte y Avenida Insurgentes.

Toma Circuito Interior, Eje 1 Oriente, Eje 1 Norte y Avenida Insurgentes. Circular de Oriente a Poniente: Circula por la Avenida Chapultepec, José María Izazaga/Dr. Río de la Loza, Fray Servando Teresa de Mier y Eje 2 Sur.

Además de tomar las alternativas viales, se recomienda a los automovilistas salir con tiempo, pues además del colapso en las calles, el servicio de transporte público podría verse afectados por las manifestaciones.

¿Marcha de la CNTE afectará estaciones del Metrobús y Metro CDMX HOY?

Aunque las autoridades no han dado un comunicado, la mega marcha de maestros de la CNTE en CDMX podría provocar el cierre de estaciones o acortamientos de ruta en distintos medios de transporte público.

Líneas del Metrobús afectadas por marcha de la CNTE

Las líneas del Metrobús que podrían verse afectadas por las manifestaciones son:



Línea 7- Ruta Reforma

Línea 1 - Insurgentes

Línea 3 - Eje 1 Poniente

Línea 4 - Rutas Norte y Sur

Actualmente, el Metrobús suspendió el servicio desde Pino Suárez a Plaza de la República.

⚠️AVISO L4 (Ruta sur)



1⃣Toma en cuenta, por movilizaciones sociales:

🟢Servicio T2 Y San Lázaro a San pablo.

❌Sin servicio Pino Suárez a Plaza de la República.

(Actualización 5:09H.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/KYPFkxMmrU — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) March 18, 2026

Estaciones del Metro CDMX afectadas por marcha de la CNTE

Por su parte, las estaciones del Metro CDMX que podrían ser afectadas por la marcha de la CNTE hoy, son las siguientes:

