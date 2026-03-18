Ruta de la marcha de la CNTE en CDMX: calles con bloqueos este miércoles 18 de marzo

¡Toma precauciones! La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará un paro nacional de 3 días con bloqueos y una marcha que partirá desde el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México (CDMX), este miércoles 18 de marzo.

La movilización afectará las principales arterias de la capital, por lo que si planeas circular por la zona, en Azteca Noticias te decimos rutas alternas.

Marcha CNTE este miércoles 18 de marzo en CDMX: ruta completa

La movilización comenzará alrededor de las 9:00 de la mañana partiendo desde Paseo de la Reforma con dirección a Palacio Nacional, donde instalarán un plantón por 72 horas.

📍El punto de partida será el Ángel de la Independencia.



Se avanzará por Paseo de la Reforma hacia el centro de la ciudad.

hacia el centro de la ciudad. Desvío por la Avenida Juárez, justo en la altura del Metro Hidalgo.

justo en la altura del Metro Hidalgo. Luego, se llegará al Eje Central Lázaro Cárdenas.

Después, se entrará al Centro por la Calle 5 de Mayo.

📍Destino final será la Plaza de la Constitución, también conocida como el Zócalo, donde se instalará un plantón.

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Por ello, se prevén complicaciones en calles de:



Insurgentes

Bucareli

Avenida Hidalgo

Una vez instalado el plantón, también se prevén complicaciones en: Pino Suárez, 20 de Noviembre y calle de Moneda. Por lo que autoridades piden a los capitalinos tomar precauciones, y salir a tiempo.

¿Habrá servicio de Metrobús por marcha de la CNTE?

¡Toma precauciones! Ante las movilizaciones de la Coordinadora, se espera que el transporte público como el Metrobús, presente suspensiones temporales, especialmente en:

Estaciones de las Líneas 1, 3, 4 y 7 del Metrobús:



El Ángel

Hamburgo

Hidalgo

Bellas Artes.

Para evitar el caos vial provocado por la marcha de maestros, te recomendamos tomar las siguientes alternativas viales:



Norte a Sur: Circuito Interior, Eje 1 Oriente, Eje 1 Norte y Av. Insurgentes. Oriente a Poniente: Av. Chapultepec, José María Izazaga/Dr. Río de la Loza, Fray Servando Teresa de Mier y Eje 2 Sur.

¿Por qué marcha la CNTE?

Bajo la consigna "¡si no hay solución, aquí será el plantón!", el magisterio busca con el paro nacional de 72 horas:

