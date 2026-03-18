¡Ya está en casa! Localizan a Luis Arturo, menor desaparecido tras entrar al Metro Tláhuac

Luis Arturo Hernández Muñoz, menor de 16 años, quien estuvo desaparecido desde el 5 de marzo de 2026 al ser visto entrando al Metro Tláhuac de la Línea 12 en la Ciudad de México (CDMX), fue localizado con vida.

La desaparición del menor fue denunciada ante la Fiscalía General de Justicia capitalina por lo que se emititó la ficha de búsqueda y Alerta Amber para encontrarlo.

Menor Luis Arturo entró al Metro Tláhuac de la Línea 12

Arturo, su papá, contó a Azteca Noticias el 10 de marzo pasado que previo a la desaparición de su hijo, el menor acudió a un gimnasio ubicado a una cuadra de su casa en la colonia Olivar Santa María.

Sin embargo, cuando regresaron por él ya no estaba y después al buscarlo, supieron que cámaras del C5 lo grabaron entrando a la estación del Metro Tláhuac y desde ese momento no lo volvieron a ver.

“Mi esposa lo metía (al gimnasio) porque él tenía su rutina. Tiene buenas calificaciones, es disciplinado con el ejercicio; simplemente salió con su botella de agua y entonces mi esposa lo metió al gimnasio y mi esposa pasa a recogerlo. Pero aquí el detalle es que mi esposa pasa y ya no está”, relató el señor Arturo Hernández.

Acusan a policías estatales por desaparición de Jeshua Cisneros; cámaras “no sirven”

Mamá del menor fue por él al gimnasio y su hijo no estaba

La mamá de Luis Arturo lo llevó al gimnasio cerca de las 13:50 horas, pero cuando fueron por él cerca de las tres de la tarde, no estaba, pues se fue antes, de acuerdo con las cámaras de seguridad del lugar.

“Mi esposa le manda un mensaje porque a donde vivimos hay mucho tránsito. Y entonces le dijo: “Vamos atrasados”, porque ella había pasado por su otro hijo de secundaria.

El señor relató que el personal del gimnasio no le supo decir la hora en que su hijo se fue, pero su salida se registró entre las 14:30 y las 14:40 horas, de acuerdo con video grabaciones.

Escuela pidió ayuda para encontrar a su alumno Luis Arturo

En redes sociales, el Instituto Mexicano de Psicooncología (IMPo) pidió ayuda para la localización de Luis Arturo Hernández Muñoz, alumno de Bachillerato Tecnológico del IMPo.

"Nuestro alumno de Bachillerato Tecnológico IMPo, Luis Arturo Hernández Muñoz, se encuentra desaparecido. Pedimos el apoyo de toda la comunidad para difundir esta información y ayudar a su pronta localización", publicó en Instagram, donde compartió la ficha de búsqueda del menor.