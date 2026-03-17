¡Martes de caos vial! La caída de un espectacular afectó Periférico Sur en CDMX

La lluvia ya complicaba la tarde en el sur de la Ciudad de México cuando otro obstáculo apareció sobre la vialidad. En una de las zonas más transitadas de la alcaldía Tlalpan, se reportó la caída de una lona de espectacular y obligó a detener el paso de vehículos sobre Periférico Sur.

No fue un choque ni una inundación, pero sí una escena suficiente para alterar la circulación: policías capitalinos tuvieron que intervenir para retirar el material y evitar más riesgos en la vía. La imagen era la de una gran lona extendida sobre el asfalto mojado, mientras oficiales trabajaban para despejar el camino.

Policías de la #SSC realizaron cortes a la circulación en el #PeriféricoSur y la carretera #PicachoAjusco, en la colonia #FuentesDelPedregal, en la alcaldía @TlalpanAl, debido a la caída de una lona de espectacular.



Una vez que los oficiales bajaron la lona del Segundo Piso, fue… pic.twitter.com/bTUHXHlD7Z — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 17, 2026

El incidente ocurrió en la colonia Fuentes del Pedregal, donde la caída de lona de espectacular en Periférico Sur llevó a la SSC a aplicar cortes a la circulación mientras se realizaban maniobras para liberar la zona.

Una lona caída detuvo la tarde en Periférico Sur

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) reportó que elementos policiacos realizaron cortes a la circulación en Periférico Sur y Picacho-Ajusco debido a la caída de una lona de espectacular.

La afectación se registró en Fuentes del Pedregal, en la alcaldía Tlalpan, una zona clave para quienes se mueven entre el sur de la capital y vías de conexión importantes. Por eso, aunque el hecho parezca menor frente a otros incidentes, sí tuvo impacto inmediato en el tránsito.

¿Qué pasó con la lona del espectacular?

De acuerdo con el reporte difundido por la SSC-CDMX, una vez que los oficiales lograron bajar la lona del segundo piso, ésta fue enrollada y colocada sobre el camellón para permitir que la circulación se reanudara.

Sin embargo, el retiro no quedó completamente resuelto en ese momento, pues también se solicitaron apoyos para mover el material de forma total. Es decir, primero se buscó despejar lo urgente: que el tráfico pudiera volver a avanzar.

¿Dónde hubo afectaciones viales?

Los cortes se aplicaron en la zona de Periférico Sur y la Picacho-Ajusco, en la colonia Fuentes del Pedregal, alcaldía Tlalpan.

Para quienes transitan por el sur de la ciudad, el punto no es menor: cualquier bloqueo o maniobra en ese tramo puede provocar rezagos, especialmente cuando el piso mojado y el tránsito cargado vuelven más lenta la circulación.

La SSC indicó que el material fue bajado, enrollado y colocado sobre el camellón mientras se pedía apoyo para su retiro completo. Con ello, la circulación pudo comenzar a restablecerse en la zona.