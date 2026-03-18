Recibir un paquete en casa puede generar tanta emoción que podrías descuidar los detalles como quién lo mandó y por qué, pues se detectó que en la Ciudad de México (CDMX) delincuentes buscan robar información con un código QR que colocan en las entregas.

Información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) refiera la existncia de una nueva modalidad de fraude que utiliza paquetes inesperados, acompañados de códigos QR maliciosos para obtener información personal y financiera de las víctimas.

¿En qué consiste el fraude del código QR en paquetes en CDMX?

De acuerdo con los reportes recibidos, los estafadores envían a domicilios paquetes que no fueron solicitados y que no guardan relación con el destinatario.

En el interior o adherido al envío, se incluye un código QR con instrucciones para escanearlo y así conocer detalles del contenido, el estado del envío o para reclamar el paquete.

#FIA #AztecaNoticias #TikTokInforma ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Millones de datos de la ciudadanía quedaron expuestos... La carente capacidad del gobierno para frenar un ataque cibernético fue revelada, luego de que un grupo llamado "Chronus" logró hackear a 25 de las instituciones más importantes del país. Por su parte, la Agencia de Transformación Digital tuvo que aceptar que las bases de datos de estas dependencias quedaron totalmente expuestas. @diegoborbollatv con los detalles en #Hechos

¿Qué pasaría si escanea el código QR de un paquete que no pediste?

Una vez que se escanea el código, la víctina es redirigida a un sitio web fraudulento que simula ser una página oficial o confiable.

Luego, el delincuente pide que ingreses datos personales, información bancaria o credenciales de acceso; en otros casos, se descarga de manera inadvertida un software malicioso que compromete la seguridad del dispositivo móvil o equipo de cómputo.

Una vez que los ciberdelincuentes obtienen la información, pueden realizar robos de identidad, cargos no autorizados, acceso a cuentas bancarias o suplantación digital, lo que deriva en afectaciones económicas y vulneración de datos personales.

Ante cualquier duda de un posible ilícito cibernético o estafa en línea, puedes comunicarte con la Unidad de Policía Cibernética al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

Asimismo, la SSC cuenta con las redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX para presentar un reporte por este u oros tipos de fraudes cibernéticos.

¡Atención! Recomendaciones y cómo evitar ser víctima del fraude del código QR

El uso de códigos QR se ha vuelto una herramienta cada vez más presente en trámites, comercios y servicios, pero para los delimcuentes, es una oportunidad para robar información. La Policía Cibernética de la SSC emitió una serie de recomendaciones para evitar caer en el engaño:

