Justicia para Evelyn Villa: Caen dos por el asalto y agresión sexual en su casa de Toluca

Se llevó a cabo la captura de dos hombres presuntamente relacionados con el robo con violencia y agresión sexual cometido contra Evelyn Villa en el municipio de Toluca. La detención se ejecutó en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, donde los sujetos fueron ubicados tras el análisis de cámaras de videovigilancia y sistemas de circuito cerrado.

El caso cobró relevancia nacional luego de que la víctima difundiera un video del ataque ocurrido el 6 de marzo, cuando fue interceptada por cuatro sujetos al regresar a su domicilio tras dejar a su hijo en la escuela.

Capturan a dos por la agresión sexual y robo a Evelyn Villa en Toluca

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) identificaron la zona de movilidad de los sospechosos en la colonia Segunda Ampliación La Mexicana. En el cruce de las calles Río Santa Fe y Paso Florentino, se detuvo a dos hombres de 31 y 36 años de edad, cuyas características físicas coinciden con las registradas en el seguimiento del caso.

Al momento de su detención, se les aseguraron 15 bolsitas con aparente marihuana y dos equipos telefónicos.

Uno de los detenidos, el hombre de 36 años, cuenta con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de Robo agravado en el año 2008.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Como parte de los trabajos de investigación de gabinete y campo, uniformados de la #SSC de la #CiudadDeMéxico, detuvieron a un sujeto posiblemente relacionado con un evento de robo a un domicilio, en posesión de supuestas drogas, en la alcaldía… pic.twitter.com/VSdqkkwC1q — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 17, 2026

Detalles del ataque en casa de Toluca: Robo, agresiones y amenazas

El asalto a la casa de Evelyn Villa ocurrió alrededor de las 08:40 de la mañana. Según el testimonio de la víctima, un sujeto ingresó a la fuerza a su domicilio, la tomó por el cuello para intentar asfixiarla y permitió el paso a otros tres cómplices.

Dentro del inmueble, la mujer fue golpeada, amarrada y víctima de agresión sexual mientras los delincuentes sustraían joyas, ahorros y objetos de valor. Uno de los puntos más críticos de la denuncia fue la amenaza directa contra la vida de su hijo, ya que los agresores aseguraron conocer la escuela a la que asistía el menor para obligarla a guardar silencio.

Implicados en asalto a Evelyn Villa pertenecerían a grupo delictivo de CDMX y Edomex

Las indagatorias señalan que los detenidos forman parte de una célula criminal dedicada específicamente al robo a casa habitación con violencia. Gracias a las cámaras de seguridad del domicilio, se lograron captar los rostros de los agresores, lo que facilitó su identificación en la capital del país.

Ambos sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y se integrarán las pruebas por los delitos cometidos en Toluca. La investigación continúa abierta para localizar al resto de los participantes en el ataque.

