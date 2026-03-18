Caos en el Metro CDMX hoy 18 de marzo: Sigue en vivo el avance de trenes, retrasos por lluvia y estaciones saturadas.
¡Toma previsiones! Revisa cómo va el avance de trenes con nuestro seguimiento en tiempo real del servicio en la red del Metro CDMX hoy 18 de marzo.
Azteca Noticias te ofrece el seguimiento en tiempo real, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas anticipar tu traslado en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este miércoles 18 de marzo de 2026.
Caos en el Metro CDMX hoy 18 de marzo: Sigue en vivo el avance de trenes, retrasos por lluvia y estaciones saturadas.
6 líneas con afluencia moderada
El STC informó que hay seis líneas con afluencia moderada de usuarios y circulación constante de trenes en las líneas:
- Línea 1: Pantitlán - Observatorio.
- Línea 2: Tasqueña - Cuatro Caminos.
- Línea 3: Universidad - Indios Verdes.
- Línea 7: Barranca del Muerto - El Rosario.
- Línea 12: Tláhuac - Mixcoac.
- Línea B: Ciudad Azteca - Buenavista.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 18, 2026
Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 7, 12 y B.
La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/Ab6CozBo3J
Sin escaleras eléctricas en Polanco
Usuarios reportan que las escaleras eléctricas no funcionan en la estación Polanco de la Línea 7, lo que genera aglomeraciones.
@MetroCDMX @ClaraBrugadaM @UCS_GCDMX así de estúpidas nuestras autoridades qu3 no saben planear remodelaciones y mantenimiento, en Polanco todavía de que se recibe a todos los de auditorio no sirven las escaleras y aun más reducen el paso. Gobierno de mierda pic.twitter.com/bfE1GxsmEo— jaime tarragona sosa (@jtdraco) March 18, 2026
5 líneas del Metro con alta afluencia
Esta mañana, cinco líneas del Metro CDMX presentan alta afluencia:
- Línea 3: Universidad - Indios Verdes.
- Línea 8: Constitución de 1917 a Garibaldi.
- Línea 9: Pantitlán a Tacubaya.
- Línea 12: Mixcoac a Tláhuac.
- Línea A: Pantitlán a La Paz
El STC asegura que manda trenes vacíos a las estaciones con mayor demanda.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 18, 2026
Las Líneas 3, 8, 9, 12 y A registran alta afluencia. Se envían trenes vacíos hacia estaciones con mayor demanda para agilizar la operación. Personal del Sistema brinda apoyo en andenes para mejorar el flujo de personas usuarias.
Mantente informado a través de… pic.twitter.com/Yxd0p1mkW6
Así está Indios Verdes
Usuarios reportan andenes llenos en la terminal Indios Verdes de la Línea 3.
Para no variar en la línea 3 del @MetroCDMX 🙄 pic.twitter.com/2HVFe03D8j— Lupita Torres😻 (@soylupita_tove) March 18, 2026