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Caos en el Metro CDMX hoy 18 de marzo: Sigue en vivo el avance de trenes, retrasos por lluvia y estaciones saturadas.

¡Toma previsiones! Revisa cómo va el avance de trenes con nuestro seguimiento en tiempo real del servicio en la red del Metro CDMX hoy 18 de marzo.

Foto de terminal Indios Verdes del Metro CDMX.
Así va el Metro CDMX hoy. |X soylupita_tove.

Escrito por: César Contreras,Viridiana Castillo

Azteca Noticias te ofrece el seguimiento en tiempo real, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas anticipar tu traslado en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este miércoles 18 de marzo de 2026.

Caos en el Metro CDMX hoy 18 de marzo: Sigue en vivo el avance de trenes, retrasos por lluvia y estaciones saturadas.

6 líneas con afluencia moderada

El STC informó que hay seis líneas con afluencia moderada de usuarios y circulación constante de trenes en las líneas:

  • Línea 1: Pantitlán - Observatorio.
  • Línea 2: Tasqueña - Cuatro Caminos.
  • Línea 3: Universidad - Indios Verdes.
  • Línea 7: Barranca del Muerto - El Rosario.
  • Línea 12: Tláhuac - Mixcoac.
  • Línea B: Ciudad Azteca - Buenavista. 

Sin escaleras eléctricas en Polanco

Usuarios reportan que las escaleras eléctricas no funcionan en la estación Polanco de la Línea 7, lo que genera aglomeraciones.

5 líneas del Metro con alta afluencia

Esta mañana, cinco líneas del Metro CDMX presentan alta afluencia:

  • Línea 3: Universidad - Indios Verdes. 
  • Línea 8: Constitución de 1917 a Garibaldi. 
  • Línea 9: Pantitlán a Tacubaya. 
  • Línea 12: Mixcoac a Tláhuac.
  • Línea A: Pantitlán a La Paz

El STC asegura que manda trenes vacíos a las estaciones con mayor demanda.

Así está Indios Verdes

Usuarios reportan andenes llenos en la terminal Indios Verdes de la Línea 3.

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