¡Tragedia en Villa Coapa, CDMX! Doce trabajadores de limpieza heridos tras fuerte choque

El trayecto de todos los días hacia la jornada se conviritió en una escena de angustia y teror en el sur de la Ciudad de México (CDMX). Doce empleados de limpieza, quienes se dirigian a cumplir con sus labores en Calzada de Tlalpan, sufrieron un aparatoso choque cuando la camioneta que los transportaba se estrelló contra un árbol.

Entre fierros retorcidos y herramientas de trabajo desparramadas, la solidaridad de los propios compañeros fue el primer auxilio antes de que las ambulancias inundaran la lateral del Periférico Sur.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



🚨 Accidente en Periférico Sur. 12 trabajadores de limpia resultaron heridos tras chocar contra un árbol, luego de que otro vehículo les cerrara el paso.



Ocho están graves; el responsable huyó. No hubo víctimas mortales.



El reporte de… pic.twitter.com/OOqRwzBiVt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 18, 2026

Choque en Periférico Sur fue por vehículo imprudente

Los hechos ocurrieron en las primeras horas de este miércoles, sobre la lateral del Periférico Sur, a la altura de la colonia Residencial Villa Coapa. Según relatan los pasajeros, el conductor de la camioneta circulaba a una velocidad moderada cuando un vehículo particular les cerró el paso de forma imprevista.

"Se nos quiso meter y el conductor lo único que hizo fue volantear", explicó María Álvarez, una de las trabajadoras afectadas, quien aseguró que el impacto contra el árbol fue inevitable para no arrollar al otro auto.

Así rescataron a trabajadores involucrados en el choque

La caja de la camioneta, donde viajaban la mayoría de los empleados junto con sus palas y escobas, se convirtió en una zona de caos. María Álvarez recordó con angustia cómo el equipo de trabajo salió proyectado contra ellos: "Se fueron contra la herramienta, contra todo lo que traemos ahí. Yo le dije al chofer que bajara a los compañeros de atrás, que les abriera, porque todos estaban heridos".

El apoyo entre ellos fue vital mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia.

Choque en Periférico, CDMX: ¿Cuál es el estado de salud de empleados involucrados en el accidente?

Al lugar arribaron rápidamente bomberos y paramédicos del ERUM, así como de la Cruz Roja, quienes desplegaron un operativo para clasificar a los heridos. El saldo es preocupante: ocho de los doce trabajadores fueron reportados en estado grave y trasladados de inmediato a distintos hospitales de la zona.

Nicolás Martínez, padre de uno de los lesionados, compartió su preocupación tras hablar con los médicos: "Se está quejando de mucho dolor, pero dicen que está estable; lo van a trasladar para sacarle unas placas".

Familiares de involucrados en choque preocupados por trabajadores que tiene otros problemas de salud

La preocupación entre los familiares y amigos que llegaron al sitio del accidente es alta, especialmente por aquellos trabajadores que ya padecen otros problemas de salud. Carlos, amigo de uno de los afectados, mencionó que la situación de su compañero es delicada: "Solo sabemos que una de las personas por la que veníamos está muy grave, sobre todo porque tiene diabetes y eso complica cualquier herida".

Los médicos trabajan para estabilizar a los más golpeados por el impacto.

Caos vial en el nororiente del Valle de México



Un camión tiró lodo en el Distribuidor Heberto Castillo, dejando el pavimento resbaloso y provocando la caída de una camioneta y un motociclista.



Bomberos ya limpian la zona, pero la circulación está muy afectada. Autoridades… pic.twitter.com/80wIzB8rPr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 18, 2026

Automovilista culpable de choque en Periférico Sur huye

Mientras los heridos luchan por su recuperación en los hospitales, la policía capitalina ha iniciado una investigación para dar con el paradero del conductor que ocasionó el accidente.