¡Inician bloqueos de la CNTE! Mapa de marchas y vialidades afectadas en CDMX este miércoles 18 de marzo
¡No llegues tarde a tu destino! Tras las lluvias intensas del día de ayer, este miércoles 18 de marzo, la CDMX presentará complicaciones en la vialidad entre marchas, bloqueos y tráfico lento: sigue el reporte completo EN VIVO.
¿Día de tráfico tras intensas lluvias del día de ayer? Calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por marchas, bloqueos y manifestaciones este miércoles 18 de marzo de 2026.
Sigue el reporte completo de zonas afectadas y alternativaas viales con Azteca Noticias EN VIVO.
Marchas en CDMX HOY miércoles 18 de marzo 2026: Calles cerradas y alternativas viales
Inicia marcha de la CNTE en la CDMX, ¿en dónde están?
La movilidad en el corazón de la Ciudad de México entra en su fase más crítica. Ha dado inicio la marcha nacional de la CNTE, encabezada por la Sección 22 de Oaxaca y con la participación de contingentes de diversas entidades del país.
El contingente avanza sobre los carriles centrales de Paseo de la Reforma con destino a la Plaza de la Constitución, donde ya se encuentra instalado un plantón indefinido que, según los organizadores, permanecerá al menos hasta el próximo viernes.
Bloqueo en Calzada Ignacio Zaragoza paraliza el oriente
Se reportan complicaciones críticas para la movilidad en la entrada principal a la Ciudad de México. Un grupo de manifestantes mantiene bloqueada la circulación sobre la Calzada Ignacio Zaragoza con dirección al Poniente (hacia el Centro), específicamente a la altura de la estación del Metro Acatitla.
Para evitar el colapso en la zona de Santa Martha y Acatitla, se recomienda utilizar:
- Avenida Texcoco
- Avenida de las Torres
- Eje 8 Sur (Calzada Ermita Iztapalapa)
- Autopista México-Puebla (Carriles laterales)
Cerrado Paseo de la Reforma por inicio de marcha de la CNTE
Se reportan complicaciones mayores a la circulación en el corazón de la Ciudad de México. Se encuentra cerrada la circulación en los carriles centrales y laterales de Paseo de la Reforma con dirección al Oriente, específicamente a la altura del Ángel de la Independencia por inicio de marcha de la CNTE.
Para evitar quedar atrapado en el contingente y rodear la zona de la Zona Rosa y la colonia Cuauhtémoc, se recomienda utilizar:
- Avenida Chapultepec
- Circuito Interior
- Avenida México - Tenochtitlan (Puente de Alvarado)
- Calle de Puebla
Alerta Vial: Cierre total en Avenida Marina Nacional, alcaldía Miguel Hidalgo
Se agrava la situación de movilidad en el norponiente de la ciudad. Autoridades viales reportan que se encuentra cerrada la circulación en la Avenida Marina Nacional con dirección al Oriente. El corte vial se extiende desde el cruce con Lago Chalco hasta la calle Bahía de Balderas.
Para evitar el colapso en la zona de la Verónica Anzures y Anáhuac, se recomienda utilizar:
- Avenida Ejército Nacional Mexicano: Como la opción principal de alta capacidad para avanzar en paralelo hacia el oriente.
- Calzada México-Tacuba: Presenta un flujo constante para quienes buscan llegar a la zona de San Cosme o el Centro Histórico.
- Avenida Río Joaquín: Una alternativa viable para quienes se dirigen hacia el norte o buscan conectar con el Circuito Interior evitando el nudo de Marina Nacional.
¡Ya llegaron! Concentración masiva de la CNTE en el Ángel de la Independencia
La movilidad sobre el Paseo de la Reforma comienza a verse seriamente afectada. Se reporta la presencia de manifestantes en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, donde diversos contingentes de la CNTE se agrupan para dar inicio a su marcha programada hacia el Zócalo capitalino.
Para evitar el retraso en la zona de la Zona Rosa y la colonia Cuauhtémoc, se recomienda utilizar:
- Avenida Chapultepec
- Circuito Interior
- Avenida México - Tenochtitlan (Puente de Alvarado)
- Calle de Puebla
¡Trabajadores de la CNTE se preparan para realizar bloqueos! Plantón en el Zócalo y marcha masiva desde el Ángel
La movilidad en el corazón de la Ciudad de México se encuentra bajo presión crítica. Integrantes de la CNTE (Secciones 7 de Chiapas y 22 de Oaxaca) han ingresado a la plancha del Zócalo capitalino para instalar un campamento con casas de campaña.
Para evitar quedar atrapado en los cortes viales por la marcha y el plantón, se recomienda utilizar:
- Circuito Interior (Melchor Ocampo)
- Eje 1 Norte (Mosqueta / Rayón)
- Avenida Chapultepec / Dr. Río de la Loza
- Eje 1 Poniente (Guerrero / Rosales)
¡Atención si transitas por Insurgentes Sur! Concentración de manifestantes en San Rafael
Se prevén complicaciones severas a la circulación en el cruce de la Avenida Insurgentes Sur y la calle James Sullivan, en la colonia San Rafael. De acuerdo con los reportes de monitoreo, se espera el arribo de un grupo de manifestantes a partir de las 12:00 horas.
Para evitar el punto de conflicto y reducir el tiempo de retraso, se recomienda utilizar:
- Circuito Interior (Melchor Ocampo)
- Avenida Paseo de la Reforma
- Calle Maestro Antonio Caso
- Eje 1 Poniente (Guerrero / Rosales)
¡Aguas con las manifestaciones en Circuito Interior! Bloqueo en Avenida Marina Nacional
Se mantienen las complicaciones severas a la movilidad en el corredor de la colonia Verónica Anzures. Autoridades viales reportan que continúa afectada la circulación sobre la Avenida Marina Nacional, en el tramo con dirección hacia el Circuito Interior.
Para evitar el punto de conflicto y reducir el tiempo de retraso, se recomienda utilizar las siguientes rutas:
- Avenida Ejército Nacional Mexicano
- Calzada México-Tacuba
- Avenida Río Joaquín
¿Cuál es la ruta de la marcha de la CNTE?
La ruta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación seguirá una ruta de manifestación para este miércoles 18 de marzo, ¿cuál es la ruta?
El punto de partida será el Ángel de la Independencia.
Se avanzará por Paseo de la Reforma hacia el centro de la ciudad.
Desvío por la Avenida Juárez, justo en la altura del Metro Hidalgo.
Luego, se llegará al Eje Central Lázaro Cárdenas.
Después, se entrará al Centro por la Calle 5 de Mayo.
El destino final será la Plaza de la Constitución, también conocida como el Zócalo, donde se instalará un plantón.
¡Comenzamos bien el día! Circulación fluida en Calzada de Tlalpan
Excelentes noticias para los automovilistas que se desplazan desde el sur hacia el corazón de la Ciudad de México. Se reporta un avance constante sobre la Calzada de Tlalpan, en el tramo que comprende desde el Eje 6 Sur (Ángel Urraza) hasta la incorporación con el Viaducto Río de la Piedad.