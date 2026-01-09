¡Que no se te pase! Canje de placas 2026 en Tabasco, podrás recogerlas en tres días

El proceso de canje de placas 2026 en Tabasco ya está en marcha y el gobierno estatal aseguró que quienes realicen el trámite desde la plataforma oficial podrán recoger sus nuevas placas en un máximo de tres días hábiles, agilizando un trámite que tradicionalmente tomaba semanas o se hacía con filas prolongadas.

La autoridad estatal habilitó el sistema en línea para registrar los datos del vehículo, realizar el pago correspondiente y elegir el módulo de entrega, lo que permite a los propietarios evitar largas esperas y acudir directamente a recoger sus placas, tarjeta de circulación y engomado.

El proceso digital forma parte de una estrategia del gobierno de Tabasco para hacer el canje más rápido, práctico y accesible, sin filas y con diversas opciones de pago, incluidas tarjetas bancarias, CoDi y líneas de captura para pago en tiendas autorizadas.

Placas 2026 en Tabasco podrán recogerse en solo tres días hábiles

El procedimiento para este trámite comienza ingresando al portal oficial Llave Tabasco y seleccionando el módulo de tu preferencia para la entrega de placas tras completar el pago digital.

Las autoridades han señalado que, una vez que el sistema verifica el pago y valida los datos del vehículo, las placas, tarjeta de circulación y engomado estarán disponibles para entrega en un plazo máximo de tres días hábiles, lo que representa una mejora significativa respecto a tiempos anteriores.

Costos oficiales del canje de placas 2026

Las tarifas oficiales difundidas por el gobierno de Tabasco establecen que:



El canje de placas para automóviles, camionetas y camiones tiene un costo aproximado de $1,697 pesos.

Para motocicletas y motocarros, el trámite está fijado en $566 pesos.

Estos costos aplican tanto a vehículos particulares como de servicio público y son válidos durante el periodo oficial del canje.

Requisitos para completar el trámite

Las autoridades de Tabasco recomiendan tener listos los siguientes documentos para agilizar la entrega física de las placas:



Identificación oficial vigente del propietario (INE, pasaporte, licencia, etc.).

Comprobante de pago del canje generado en línea.

Placas anteriores para devolución en el módulo.

Además, el sistema validará automáticamente datos como REPUVE y número de serie del vehículo antes de liberar la orden de impresión y entrega de las nuevas láminas.

¿Dónde recoger tus placas en Tabasco?

El gobierno estatal informó que las placas podrán recogerse en múltiples puntos del estado, incluidos:



Oficinas centrales de la Secretaría de Administración y Finanzas .

. Base 4 en Ruiz Cortines (Paseo de la Sierra).

Las 19 receptorías de rentas municipales.

Módulos en plazas comerciales y supermercados autorizados.

Consejos para una entrega rápida de las placas 2026 en Tabasco

Para asegurar que tus placas estén listas en tres días hábiles, revisa que:



Captures correctamente los números de placa y serie del vehículo.

y serie del vehículo. Guardes tu comprobante de pago (digital o impreso).

Elijas un módulo de entrega cercano y acudas dentro del horario indicado por la autoridad.

Periodo oficial del canje y recargos

El canje es obligatorio hasta el 30 de abril de 2026. Pasado ese plazo, las autoridades advirtieron que se podrán generar recargos y actualizaciones por pago tardío.