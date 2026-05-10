Marchas en el Día de las Madres: El grito de las buscadoras este 10 de mayo en México
¿Un día para celebrar? Madres Buscadoras salen a las calles de México este 10 de mayo a realizar marchas y exigir la localización de sus personas desaparecidas.
¿Un día para celebrar? Este 10 de mayo, Madres Buscadoras decidieron salir a exigir la localización de sus desaparecidos mediante marchas en calles de todo México.
En una fecha importante para la república mexicana, familias deciden tomarla para exigir, alzar la voz y pedir resultados a un gobierno que no les ha dado respuestas para encontrar a su desaparecido.
Marchas en el Día de las Madres HOY: El grito de las madres buscadoras este 10 de mayo en México
Xalapa: Marcha de madres que no olvidan
En las calles de Xalapa, un grupo de madres buscadoras cambió los festejos por una protesta con pancartas y retratos de sus seres queridos. Las manifestantes recalcaron que, mientras sus familias sigan incompletas, el 10 de mayo no es una fecha de celebración, sino un recordatorio de la ausencia que enfrentan a diario.
Un 10 de mayo de lucha por los hijos ausentes en Reynosa, Tamaulipas
En Reynosa, colectivos de búsqueda transformaron el Día de las Madres en una jornada de protesta, portando fotos y pancartas de sus hijos desaparecidos. Las familias recalcaron que no tienen nada que celebrar, pues su única prioridad es mantener viva la memoria de sus seres queridos y evitar que el paso del tiempo borre la urgencia de encontrarlos.
Además de la exigencia de justicia, las manifestantes denunciaron el maltrato y la indiferencia de las autoridades, acusándolas de revictimizarlas al ignorar sus reclamos.
Manifestantes avanzan por el Paseo de la Reforma
Un grupo de ciudadanos que inició su movilización en el Monumento a la Madre ya se encuentra en las cercanías del Ángel de la Independencia. La marcha ha generado cortes a la circulación en la zona central, manteniendo una presencia activa de participantes que buscan visibilizar sus demandas en este punto emblemático de la capital.
Marchan en Villahermosa por sus desaparecidos
En lugar de celebraciones, las calles de Villahermosa, Tabasco, comenzaron a convertise en escenrio de protesta por familias que buscan a sus seres queridos. Este 10 de mayo, colectivos marcharon para lanzar exigencias a la Fiscalía como al Gobierno estatal, pidiendo que las promesas de justicia se conviertan en búsquedas reales y efectivas.