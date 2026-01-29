El costo de sacar las placas conmemorativas del Mundial 2026 en CDMX; ¿dónde pedirlas?

La fiebre del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá ya se siente en la CDMX, y no solo en los estadios. Uno de los recuerdos más buscados rumbo a la Copa del Mundo son las placas conmemorativas, una edición especial para automóviles particulares que ya genera dudas clave: cuánto cuestan, dónde se solicitan y si son obligatorias .

Si tienes auto y quieres un distintivo oficial del Mundial 2026 en la CDMX que te haga sentir orgulloso de la Selección Mexicana, aquí te explicamos de forma clara todo lo que necesitas saber antes de iniciar el trámite.

Precio de las placas conmemorativas del Mundial 2026 en CDMX

El precio de las placas conmemorativas del Mundial 2026 en CDMX es de mil 500 pesos . Este costo aplica tanto para quienes ya cuentan con placas vigentes como para quienes van a emplacar por primera vez.

Un punto importante es que no se paga baja ni alta de placas. Es decir, si tu matrícula actual está vigente, solo cubres el costo de la versión conmemorativa, sin cargos adicionales.

¿Dónde sacar las placas conmemorativas del Mundial 2026?

El trámite para obtener las placas conmemorativas del Mundial 2026 en CDMX será sencillo y ordenado.

Primero, se habilitará la compra en línea, y posteriormente la entrega se realizará en módulos de la Secretaría de Movilidad y de la Tesorería.

Trámite en línea: a partir de enero de 2026

A finales de enero de 2026, el Gobierno de la CDMX habilitará el trámite digital para solicitar las placas conmemorativas.



Primero, deberás ingresar al portal oficial que será anunciado en gob.mx/cdmx Semovi

Una vez dentro del sistema: Seleccionas la opción de placas conmemorativas del Mundial 2026 en CDMX

Realizas el pago de mil 500 pesos

Eliges el diseño disponible, tomando en cuenta que es edición limitada. Este paso es clave: solo se emitirán 60 mil placas, y se asignarán por orden de solicitud, por lo que se recomienda hacer el trámite lo antes posible.

Recolección presencial: desde febrero de 2026

A partir de febrero de 2026, comenzará la entrega física de las placas conmemorativas.

Para recogerlas, deberás:



Acudir al módulo asignado de la Semovi o Tesorería

Presentarte en la fecha y horario indicados en tu comprobante

¿Es obligatorio hacer el reemplacamiento en CDMX?

No. Las placas conmemorativas del Mundial 2026 en CDMX no son obligatorias ; se trata de una opción completamente voluntaria para quienes desean portar un recuerdo oficial del evento.

Las placas tradicionales y las conmemorativas tienen la misma validez legal, por lo que puedes circular sin problema con cualquiera de las dos.