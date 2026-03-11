¡Adiós a las filas! Así puedes tramitar placas para personas con discapacidad en línea

El gobierno de Nuevo León puso en marcha un nuevo sistema digital para tramitar placas de circulación destinadas a personas con discapacidad, una medida que busca simplificar el proceso y reducir los tiempos de espera. Se estima que alrededor de mil 500 ciudadanos se verán beneficiados con este cambio, que elimina varios pasos presenciales que anteriormente complicaban el procedimiento.

Hasta hace poco, quienes necesitaban este tipo de placas debían acudir de forma obligatoria al DIF CREE Nuevo León para obtener un certificado médico que acreditara la discapacidad. El trámite era limitado, ya que únicamente se atendían 16 solicitudes cada jueves, lo que generaba largas listas de espera y retrasos para los solicitantes.

Una vez obtenido ese documento, las personas todavía tenían que trasladarse al Instituto de Control Vehicular (ICV) para continuar con el proceso de expedición de placas, lo que implicaba más tiempo, traslados y gastos.

Placas para personas con discapacidad: Un trámite que ahora puede hacerse en línea en Nuevo León

Con la nueva modalidad digital, el procedimiento se vuelve más ágil y accesible. Los solicitantes ahora pueden cargar sus documentos directamente en la plataforma Nuevo León en Línea, evitando múltiples visitas a oficinas gubernamentales.

El director del Instituto de Control Vehicular, Ramiro Bravo García, explicó que el sistema ha evolucionado progresivamente. En un inicio, los documentos se entregaban únicamente en papel; posteriormente se permitió el envío por correo electrónico, aunque ese método generaba inconsistencias en la información o problemas de comunicación.

Ahora, la plataforma digital establece de manera clara los requisitos que deben cumplir los solicitantes, lo que facilita el llenado de datos y reduce errores durante el proceso.

Si los documentos cargados cumplen con los requisitos, el propio Instituto de Control Vehicular se encarga de contactar al DIF para validar el certificado médico correspondiente. De esta manera, la verificación se realiza internamente entre dependencias.

Además, el pago del trámite también puede realizarse en línea. Una vez concluido el proceso, lo único necesario es que el titular del vehículo o una persona autorizada acuda a recoger las placas.

Requisitos para solicitar las placas para personas con discapacidad

Las personas interesadas deberán ingresar a la plataforma digital y cargar la documentación solicitada.

Para personas físicas:



Certificado médico en formato PDF o imagen que especifique la discapacidad motriz o diagnóstico.

Licencia de conducir vigente del estado de Nuevo León del titular del vehículo.

Número de placas de circulación del automóvil.

Para personas morales:



Los tres requisitos anteriores.

Carta de asignación del vehículo.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Poder notariado.

Constancia de situación fiscal.

Las autoridades estatales señalaron que este cambio busca mejorar la atención a personas con discapacidad y modernizar los servicios públicos, reduciendo trámites presenciales y facilitando el acceso a este beneficio.