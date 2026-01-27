Holograma Exento 2026 en CDMX: todo lo que cambia ¿Cuánto dura?

Ante la aplicación del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) existe el Holograma Exento para ciertos vehículos, pero este tendrá cambios importantes a partir de 2026.

El Hoy No Circula, explica la Secretaría del Medio Ambiente, busca establecer medidas a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes.

¿Qué autos pueden obtener el Holograma Exento en CDMX?

El calendario oficial del programa Hoy No Circula en la CDMX se aplica de acuerdo con el color del engomado del vehículo, el último dígito numérico de la placa de circulación y el tipo de holograma.

No obstante, existen disposiciones complementarias al programa en las que se encuentran los automóviles con Holograma Exento.

Este documento se otorga como incentivo a los vehículos eléctricos e híbridos que permite exentar las limitaciones a la circulación establecidas en el programa Hoy No Circula y en el Programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Ciudad de México, así como exentar la verificación vehicular.

¿Qué cambios hubo en el Holograma Exento en CDMX en 2026?

A partir de 2026 se actualizó la vigencia de los hologramas tipo exento para los automóviles que sí cumplan con las características que la norma establece, quedando entonces de la siguiente manera:

Al vencimiento de la vigencia del holograma tipo Exento otorgado a los vehículos híbridos categoría I y II, los propietarios o legales poseedores deberán solicitar en los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares la renovación del mismo.

En tanto, la vigencia se calculará a partir de la fecha de emisión de la factura o carta factura, y/o contrato de arrendamiento del vehículo.

¿Cuánto cuesta el Holograma Exento en CDMX?

La constancia u Holograma Exento para vehículos matriculados en la CDMX se expedirá sin costo.

En la Gaceta Oficial de la CDMX se publicó que los vehículos con matrícula de otra entidad que lo soliciten de manera voluntaria deberán pagar la tarifa de 4.8 la Unidad de Medida y Actualización (UMA) más IVA ($630 pesos), sin embargo, no aplica para matrículas del Estado de México.

La UMA en 2026 cuesta $117.31 pesos, entonces el pago será de $563 pesos más los $630 pesos de IVA, dando un total de mil 193 pesos.

¿Autos convertidos a híbridos podrán obtener el Holograma Exento en CDMX 2026?

Los vehículos que hayan sido convertidos a eléctricos también podrán solicitar la emisión a su favor del Holograma Exento, para lo cual, los propietarios o poseedores deberán presentar en el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular en Río de la Plata # 48, Piso 2, colonia Cuauhtémoc, alcaldía en Cuauhtémoc, C.P.06500, en días hábiles de 9:00 a 14:00 horas:

La vigencia del holograma, se calculará a partir de la fecha de emisión de la factura o evidencia del cambio de tecnología del vehículo. Los propietarios de los vehículos deberán presentar:

