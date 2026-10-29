ED138: El nuevo candidato a planeta enano descubierto más allá de Plutón por el telescopio Rubin

Un hallazgo astronómico acaba de encender la emoción entre la comunidad científica. Un grupo de investigadores identificó un nuevo posible planeta enano en nuestro sistema solar, ubicado más allá de la órbita de Plutón, al cual nombraron de forma provisional como ED138.

De confirmarse sus dimensiones, este cuerpo celeste podría integrarse a la lista oficial de planetas enanos reconocidos.

Así es como dieron con él y qué características tiene.

Un telescopio en Chile logra la detección de ED138

El hallazgo se logró gracias a las imágenes captadas por el Observatorio Vera C. Rubin, ubicado en una montaña de Chile. Esta instalación cuenta con la cámara digital más grande del mundo y comenzó a operar en 2025.

Al analizar miles de millones de datos sobre objetos en movimiento recopilados a inicios de 2026, los astrónomos rastrearon las señales que llevaron al descubrimiento.

El Observatorio Vera C. Rubin reveló su primer candidato a planeta enano: 2026 ED138. Ubicado más allá de Plutón, los primeros análisis indican que es uno de los cuerpos más grandes y brillantes jamás detectados en los confines del Sistema Solar

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¿Cómo se oculta en el sistema solar?

Una de las razones por las que no se había localizado antes a ED138 es su ubicación en el hemisferio sur, donde hay menos telescopios explorando el firmamento.

El objeto ha estado cruzando una zona muy poblada de estrellas en la Vía Láctea, lo que dificultaba que los instrumentos distinguieran su movimiento entre tantos puntos brillantes.

¿Cuál es el tamaño del posible planeta enano?

Los análisis preliminares calculan que el diámetro de ED138 ronda entre los 600 y mil 500 kilómetros, dimensiones que lo harían más grande que Ceres.

Actualmente orbita a unas 46 unidades astronómicas del Sol, lo que lo coloca en la categoría de objeto transneptuniano por encontrarse más lejano que Neptuno y Plutón.

¿Por qué aún no es considerado oficialmente un planeta enano?

A pesar del entusiasmo, los expertos aclaran que ED138 se mantiene por ahora como un candidato. Para que la Unión Astronómica Internacional lo reconozca formalmente en el grupo donde están Plutón, Eris, Haumea, Makemake y Ceres, se requiere determinar con precisión su tamaño físico exacto, un proceso que tomará varios meses de estudio.

Un nuevo mundo por explorar a futuro

Especialistas en la materia destacan que este objeto tiene las dimensiones suficientes para ser calificado como un mundo propio.

Si las investigaciones avanzan de forma positiva, se le asignará un número permanente y un nombre oficial. Los científicos no descartan que en los próximos años el telescopio Rubin encuentre más cuerpos similares en la zona.