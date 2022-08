Playa Balandra cerrada por derrame de combustible en BCS

Considera unas de las playas más bonitas del mundo y de México, playa Balandra ubicada en La Paz, Baja California, fue cerrada a los visitantes debido a un derrame de combustible de una embarcación turística que se incendió.

Desde muy temprano, los usuarios, que esperaban entrar a playa Balandra, compartieron en redes sociales que se les notificó del cierre.

Dalia Meza, encargada del Área Natural Protegida (ANP), informó que junto con La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Capitanía de Puerto, Secretaría de Marina, se está valorando el impacto por el derrame de combustible.

Puntualizó que explicó que el cierre fue más que nada para evitar que la gente sufriera alguna intoxicación.

Compartió que se organizaron brigadas de limpieza y en breve se estará determinando si hay algún daño ambiental por el derrame del hidrocarburo.

Tan solo este domingo fueron aproximadamente 800 turistas y locales que no pudieron disfrutar de Balandra y no se descarta que por las labores de limpieza se mantenga el cierre por varios días.

Incendio en yate

Un yate se incendió cerca de playa Balandra, en La Paz, Baja California Sur, durante los primeros minutos de este domingo, la embarcación llevaba a bordo ocho turistas extranjeros y cuatro integrantes de la tripulación.

De acuerdo a los propios testimonios de los pasajeros se registró una explosión que derivó en las llamas que la consumieron.

Personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) La Paz de la Cuarta Región Naval rescató a 12 personas, mismas que fueron trasladadas a las instalaciones de esta Región Naval y se retiraron en buen estado de salud.

Icono en el mundo

Diversos rankings de las playas más bonitas del mundo como The 50 Best Beaches In The World o Traveller’s Choice Awards han colocado en diferentes años a playa Balandra dentro de las playas más bonitas del mundo. Así que el derrame de combustible es sin duda una muy mala noticia para la naturaleza y para México.