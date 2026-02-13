Caballo de lujo y ranchos en la mira: Gaspar Díaz, alcalde de Macuspana, desata polémica

El alcalde de Macuspana, Gaspar Díaz Falcón volvió a colocarse en el centro de la polémica, tras aparecer con tenis, unos vaqueros y sombrero, cabalgando en su cuaco bailador; es un caballo frisón negro azabache, cuyo valor se calcula en 250 mil pesos.

Caballo de 250 mil pesos; alcalde de Macuspana en el centro de la polémica

Al paso, saluda a quienes lo reconocen mientras el animal muestra sus ejercicios de alta escuela al ritmo del acordeón y la guitarra.

La aparición del edil despertó críticas en las redes sociales, pues usuarios afirman que su sueldo de 80 mil pesos mensuales no le alcanzaría para comprar un caballo así.

Menos aún para adquirir los tres ranchos que, se dice, recién compró y que ahora presume junto con una caballeriza para su elegante corcel.

Apenas en diciembre pasado, Gaspar Díaz se vio envuelto en otra polémica por pedir moches en especie a proveedores del ayuntamiento y empresarios, a quienes Fuerza Informativa dio voz.

“Nos solicitan lo que son insumos, como son electrodomésticos, vinos, licores, todo lo que son el tipo de obsequios que se le pueda dar al personal que labora en el ayuntamiento”, dijo un comerciante de Macuspana.

“Esas empresas que dicen que le dan servicio al ayuntamiento es totalmente falso”, dijo Gaspar Díaz Falcón, alcalde de Macuspana.

Sesión de bótox de José Eduardo Rovirosa

Y mientras uno cabalga en las nubes del poder, otro que ya lo disfrutó sueña con volverlo a tener. Es José Eduardo “cuco” Rovirosa, quien tan luego salió de la cárcel, donde estuvo tres años acusado de peculado, ya se anotó para ser alcalde de Macuspana por tercera ocasión, ahora por Morena.

Su primera acción fue reactivar sus redes sociales con una sesión de bótox, para que la gente lo vea más joven y vuelva a creer en él.

Así, ni el que está ni el que quiere volver, parecen preocupados por cumplir el dogma pregonado por el fundador de Morena, oriundo de estas tierras.