Buscó refugio en un restaurante; asesinan a coordinador del IMSS Bienestar en Chilpancingo, Guerrero

Un médico cirujano del IMSS Bienestar fue asesinado a balazos al interior de un restaurante en Chilpancingo, Guerrero, en un ataque directo que ocurrió a plena luz del día y ante la mirada de comensales y empleados del lugar.

La víctima fue identificada como Raymundo Cabrera Díaz, de 55 años, quien se desempeñaba como coordinador regional del Programa IMSS-Bienestar y era ampliamente conocido en comunidades de la región por su trabajo cercano con la población.

Ataque directo contra médico del IMSS Bienestar

De acuerdo con los primeros reportes, el homicidio ocurrió en un restaurante ubicado sobre la calle Prolongación Abasolo, en la colonia Ruffo Figueroa. Testigos señalaron que el médico fue atacado a balazos mientras se encontraba dentro del establecimiento, luego de intentar ponerse a salvo.

Tras escucharse las detonaciones, personas que se encontraban en el lugar solicitaron de inmediato apoyo a los servicios de emergencia.

Paramédicos ya no pudieron salvar al médico Raymundo Cabrera

Minutos después del ataque, paramédicos arribaron al restaurante y brindaron los primeros auxilios al doctor Raymundo Cabrera. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de arma de fuego, el personal de rescate confirmó que ya no contaba con vida .

Una vez confirmado el fallecimiento, elementos de seguridad acordonaron la zona para permitir las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Testigos aseguran que el doctor del IMSS Bienestar era perseguido

Mientras se realizaban las primeras investigaciones, testigos revelaron un dato clave: desde horas antes, la víctima era seguida por un hombre armado. Para evitar ser alcanzado, el médico habría intentado resguardarse dentro del restaurante.

No obstante, el agresor logró ubicarlo y le disparó en varias ocasiones, causándole heridas mortales que terminaron con su vida prácticamente de inmediato. Tras el ataque , el presunto responsable huyó del lugar, sin que hasta el momento se reporte su detención.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio, identificar al agresor y determinar el móvil del ataque. Hasta ahora, las autoridades no han informado si el crimen estaría relacionado con su labor profesional o con algún otro motivo.

IMSS Bienestar lamenta el asesinato del médico Raymundo Cabrera

Luego de que se diera a conocer el asesinato, el IMSS Bienestar de Guerrero expresó su pesar a través de redes sociales, donde destacó que Raymundo Cabrera Díaz era un profesional comprometido, con vocación de servicio y entrega a favor de la salud.

De acuerdo con la institución, el médico mantenía contacto constante con comunidades de la región, a las que informaba sobre programas y acciones para mejorar la atención médica, lo que lo convirtió en una figura cercana y reconocida entre los habitantes.