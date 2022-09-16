Policía confisca 5 toneladas de cocaína en Colombia, iba a Europa

La Policía Nacional de Colombia informa que 5 toneladas de cocaína, que iban a ser enviadas vía marítima rumbo a España y Bélgica (Europa) y que estaban ocultas en cargamentos de frutas desde tres puertos del Caribe colombiano, fueron confiscadas.

La nación sudamericana es considerada como el primer productor mundial de cocaína, con más de 970 toneladas anuales, y frecuentemente enfrenta la presión de Estados Unidos (su principal aliado en la lucha antidrogas), para reducir el área cultivada de hoja de coca, la materia prima de la cocaína, y así disminuir la producción del alcaloide.

Un primer decomiso de 2 mil 782 kilos de cocaína, se hizo en el puerto de la ciudad de Barranquilla, en donde se encontró la cocaína que iba a ser enviada a Valencia, en España, mezclada con sustrato de coco.

De manera prácticamente simultánea, se confiscó en el puerto de Santa Marta un cargamento de mil 811 kilos en un contenedor con frutas con destino a Bélgica en Europa.

Un tercer cargamento, de 410 kilos de cocaína, también se decomisó en Barranquilla, agregó la Policía Nacional de Colombia.

Serían enviadas a Bélgica y España: En #Colombia incautan 5 #toneladas de cocaína ocultas en cargamentos de #fruta https://t.co/TK0Ph00Wvw pic.twitter.com/aWZhvP7Szm — Te Lo Cuento News (@TeLoCuentoNews) September 16, 2022

Policía de Colombia confisca cocaína con destino a Bélgica y España

Autoridades, que no reportaron capturas, estiman que los cargamentos de droga están valorados en más de 150 millones de dólares (unos 5 mil millones de pesos). Cabe señalar que en el año 2021 las autoridades de Colombia confiscaron 669.3 toneladas de cocaína.

A través de un comunicado, la Policía Nacional de Colombia señaló que: "Estos resultados se logran a partir del fortalecimiento de las investigaciones y el análisis a empresas y personas que a diario utilizan los puertos del país".

Cabe señalar que el narcotráfico es considerado el principal combustible que alimenta el conflicto armado interno de casi seis décadas en Colombia y que dejó 450 mil personas muertas, la mayoría civiles, solo entre los años de 1985 y el 2018, según la Comisión de la Verdad.

En el narcotráfico están implicadas las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que rechazaron un acuerdo de paz firmado en el año 2016, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales como el Clan del Golfo que tienen alianzas con carteles internacionales.