Localizan un bebé abandonado con hipotermia en la Miguel Hidalgo, CDMX

Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, en trabajo en conjunto con cuerpos de emergencia de la Cruz Roja Mexicana, atendieron un reporte de última hora, tras una alerta sobre un bebé abandonado en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El bebé, de aproximadamente cuatro meses de edad, fue localizado sobre una banqueta, en la avenida Jalisco, y su esquina con el anillo Periférico, en la colonia Tacubaya. Este operativo inició después de que se realizó un reporte emitido a través de la frecuencia de radio por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente.

¿Qué se sabe sobre el hallazgo del menor abandonado en la Miguel Hidalgo?

Al llegar, escucharon el llanto de un bebé y se percataron que, sobre la acera, había una frazada de color blanco y azul donde se hallaba un recién nacido, por ello, un uniformado lo cargó, lo arropó con su chamarra debido a que hacía frío y su cuerpo se sentía helado, y solicitó una unidad médica; en tanto, lo arrulló para mitigar su llanto y para que se tranquilizara.

Mientras llegaba la ambulancia, otro oficial acudió a una tienda departamental próxima al lugar, donde compró varias piezas de ropa y cobijas, debido a que el bebé solo tenía su pañal, así como un biberón y leche para poderlo alimentar.

Tras unos instantes, los paramédicos de Cruz Roja Mexicana que arribaron al sitio, atendieron a un pequeño de aproximadamente cuatro meses de nacido y después de una valoración detallada le diagnosticaron con ligero grado de hipotermia y lo trasladaron a un hospital para su atención especializada, siempre acompañado del policía que no dejaba de darle calor y amor.

Posteriormente, los uniformados dieron parte al agente del Ministerio Público para realizar los trámites correspondientes y la identificación y búsqueda de sus familiares, así como determinar su resguardo ante las autoridades pertinentes.