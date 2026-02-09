¡Qué no se te haga tarde! Calles afectadas y cierres viales por las marchas en CDMX para este lunes

Algunas calles de la CDMX se verán afectadas por las manifestaciones y marchas de este lunes.

🛑 12:30 y 14:00 horas: Concentración de manifestantes en:

- Av. Reforma no. 50, col. Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

- Unión no. 25, col. Santa Marta Acatitla, alcaldía Iztapalapa.

🛑 15:00 horas - Manifestantes en Av. Paseo de la Reforma no. 41, col. Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

A lo largo del día se espera una manifestación en Unión no. 25, col. Santa Marta Acatitla, alcaldía Iztapalapa.