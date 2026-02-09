¡Qué no se te haga tarde! Calles afectadas y cierres viales por las marchas en CDMX para este lunes
Marchas en CDMX hoy 9 de febrero 2026: Calles cerradas y afectaciones viales
¿Cómo va el avance en la CDMX?
Se presenta buen avance en Juan Escutia de Circuito Interior hasta Nuevo León.
09:33 #BuenAvance en Juan Escutia de Circuito Interior hasta Nuevo León.
Tránsito abundante en Canal de Río Churubusco
La Av. Canal de Río Churubusco muestra tráfico abundante desde Periférico hasta metro Pantitlán .
07:45 Av. Canal de Río Churubusco muestra tránsito abundante de Periférico hasta el metro Pantitlán.
¿Qué marchas habrá en CDMX este lunes?
Algunas calles de la CDMX se verán afectadas por las manifestaciones y marchas de este lunes.
🛑 12:30 y 14:00 horas: Concentración de manifestantes en:
- Av. Reforma no. 50, col. Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.
- Unión no. 25, col. Santa Marta Acatitla, alcaldía Iztapalapa.
🛑 15:00 horas - Manifestantes en Av. Paseo de la Reforma no. 41, col. Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.
A lo largo del día se espera una manifestación en Unión no. 25, col. Santa Marta Acatitla, alcaldía Iztapalapa.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este lunes 09 de febrero en la #CiudadDeMéxico.
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDlz3q pic.twitter.com/lP6PfaOixU
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Desde las 6:00 a las 9:00 horas, se implementará el modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz; se recomienda tomar alternativas viales.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas.
¿Qué autos no circulan hoy 9 de febrero 2026?
¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este lunes 9 de febrero 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Con engomado amarillo
- Terminación de placas 5 y 6
- Con hologramas 1 y 2
🌞¡Buen día!
El #HoyNoCircula de este lunes 9 de febrero en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo 🟡y terminación de placas 5 y 6, con holograma 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/scd6BW1CZ6