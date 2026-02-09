¡Qué no se te haga tarde! Calles afectadas y cierres viales por las marchas en CDMX para este lunes

Logo Inklusion Sitio accesible
Escrito por:  Fernanda Benítez

¡Sal con tiempo! Algunas zonas de la Ciudad de México podrían verse afectadas por las marchas y manifestaciones de este lunes 9 de febrero 2026; te compartimos las calles cerradas y alternativas viales.

¿Cómo va el avance en la CDMX?

Se presenta buen avance en Juan Escutia de Circuito Interior hasta Nuevo León.

Tránsito abundante en Canal de Río Churubusco

La Av. Canal de Río Churubusco muestra tráfico abundante desde Periférico hasta metro Pantitlán .

¿Qué marchas habrá en CDMX este lunes?

Algunas calles de la CDMX se verán afectadas por las manifestaciones y marchas de este lunes.

🛑 12:30 y 14:00 horas: Concentración de manifestantes en:
- Av. Reforma no. 50, col. Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.
- Unión no. 25, col. Santa Marta Acatitla, alcaldía Iztapalapa.

🛑 15:00 horas - Manifestantes en Av. Paseo de la Reforma no. 41, col. Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

A lo largo del día se espera una manifestación en Unión no. 25, col. Santa Marta Acatitla, alcaldía Iztapalapa.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Desde las 6:00 a las 9:00 horas, se implementará el modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz; se recomienda tomar alternativas viales.

¿Qué autos no circulan hoy 9 de febrero 2026?

¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este lunes 9 de febrero 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Con engomado amarillo
  • Terminación de placas 5 y 6
  • Con hologramas 1 y 2

