Metro CDMX HOY: Severos retrasos y marcha lenta afectan varias líneas este lunes
Así avanza el Metro de la CDMX HOY: varias líneas reportan marcha lenta y retrasos que complican los traslados de los trenes este lunes 9 de febrero.
Este lunes 9 de febrero, usuarios del Metro CDMX reportan retrasos y marcha lenta en distintas líneas, principalmente durante las primeras horas del día. La situación ha generado alta afluencia en andenes y trenes, así como tiempos de espera mayores a lo habitual en estaciones clave.
Desde temprano, el Metro CDMX ha presentado una marcha irregular en algunas líneas, lo que ha provocado aglomeraciones y transbordos más lentos; de acuerdo con reportes de usuarios, los trenes avanzan con detenciones prolongadas y salidas espaciadas, un patrón común cuando se incrementa la demanda en hora pico.
Aunque el Sistema de Transporte Colectivo no ha reportado fallas mayores, la marcha lenta suele estar relacionada con saturación en andenes, alta demanda de usuarios y ajustes operativos para regular la circulación de trenes en el Metro CDMX.
Líneas del Metro CDMX con mayor carga esta mañana
Durante la mañana, las quejas se concentran en líneas con alta demanda, donde la marcha es intermitente y los tiempos de espera aumentan conforme avanza la hora pico; la situación puede cambiar a lo largo del día, por lo que el monitoreo constante es clave.
Recomendaciones si usas el Metro CDMX HOY
- Para reducir afectaciones por la marcha lenta en el Metro CDMX, toma en cuenta:
- Sal con más tiempo del habitual, especialmente si realizas transbordos.
- Evita viajar en los primeros vagones, donde suele concentrarse mayor afluencia.
- Si una estación está saturada, considera avanzar a la siguiente y abordar ahí.
- Mantente atento a anuncios en andén, ya que los ajustes de marcha pueden ser momentáneos.
- Consulta reportes de otros usuarios para identificar líneas con mejor circulación.
Usuarios reportan severos retrasos en L12
Usuarios del Metro reportan retrasos en la Línea 12, aunque el Sistema trabaja para normalizar el servicio. Se están enviando trenes vacíos a las estaciones con mayor demanda y se agiliza la salida de unidades desde las terminales.
Se recomienda permitir el libre cierre de puertas y descender del vagón antes de abordar, con el fin de mantener un flujo ordenado y reducir los tiempos de espera en andenes y estaciones; esto ayuda a que la circulación de trenes se recupere más rápido y segura.
Y ahora qué con la #L12 .? Ni bajar de las escaleras puede ya la gente.! pic.twitter.com/0p1zi7oQ7E— Edgar Garcia Rmz. (@ed79garcia) February 9, 2026
¿Qué pasa con los retrasos en L7?
Usuarios del Metro reportan retrasos en la Línea 7, principalmente en la estación Mixcoac rumbo a El Rosario. Según los comentarios, algunos trenes avanzan lentamente y los andenes permanecen llenos, generando molestias y tiempos de espera prolongados.
A pesar de estas afectaciones, el Sistema Metro informa que no se registran averías en la línea y que se trabaja para agilizar la circulación de los trenes.
Se recomienda a las personas usuarias mantenerse atentas a los anuncios oficiales y considerar tiempos adicionales en sus traslados hasta que el flujo de unidades se normalice, evitando aglomeraciones en los andenes.
Línea 7 estación Mixcoac, 5 malditos metros han pasado para Barranca y solo uno para El Rosario, ni siquiera se vacía el mentado andén @AdrianRubalcava @ClaraBrugadaM , pongan a trabajar a esos huevones inútiles. pic.twitter.com/BgzlMN8b3z— Dana Venegas (@danavenegas31) February 9, 2026
¿Qué pasa en L3? El Metro informa
La circulación de trenes en la Línea 3 se ha reanudado con mayor rapidez luego de que personal del Sistema realizara una revisión en una de las puertas de un tren.
Esta acción permitió normalizar el flujo de unidades y reducir los retrasos acumulados, mejorando la movilidad de los usuarios.
Reportan retrasos en L3
Personas usuarias del Metro de la Ciudad de México reportan marcha lenta en la Línea 3, lo que ha generado molestias y retrasos considerables en los traslados.
De acuerdo con los testimonios, algunos trenes han tardado hasta 40 minutos en avanzar únicamente tres estaciones, mientras que en la terminal Indios Verdes se registran esperas superiores a 10 minutos sin salida de convoyes.
Asimismo, se señala que varias unidades permanecen detenidas en el paradero, completamente llenas, sin iniciar recorrido.
Esta situación ha provocado saturación en andenes y trenes, por lo que se solicita información oficial sobre las causas y posibles ajustes en el servicio.
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
Mientras viaja en el Metro de la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.
¿En qué líneas hay afectaciones HOY?
En las Líneas 2, 3, 7, 8, 9 y 12 B se presenta una alta concentración de personas usuarias, lo que puede generar mayor tiempo de espera en algunas estaciones.
Con el objetivo de atender esta demanda y mantener el orden en la operación, personal del Sistema se encuentra desplegado en estaciones y terminales, brindando apoyo y agilizando el ascenso y descenso de pasajeros.
Se recomienda a las personas usuarias seguir las indicaciones del personal, permitir el libre cierre de puertas y, en la medida de lo posible, prever tiempos adicionales en sus traslados para evitar contratiempos.
¿Cómo avanzan los trenes en las Líneas del Metro?
Se reporta una operación estable, con afluencia controlada de usuarios y circulación continua de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 7, 8, 9 y A del sistema.
Estas condiciones permiten un desplazamiento ordenado y tiempos de espera regulares en los andenes. Sin embargo, el estado del servicio puede presentar variaciones debido a eventualidades técnicas, operativas o externas.
Por tal motivo, se recomienda a las personas usuarias mantenerse informadas a través de los comunicados oficiales y considerar esta información al planear sus trayectos, con el fin de anticipar posibles ajustes y realizar sus traslados de manera más eficiente.
Estación Zócalo/Tenochtitlan está cerrada
La estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 no se encuentra en operación por el momento, por lo que no es posible ingresar ni salir por ese punto. Si necesitas trasladarte al Centro Histórico, existen otras estaciones cercanas que pueden facilitar tu recorrido.
Entre ellas se encuentran Pino Suárez y Allende, ambas de la Línea 2; San Juan de Letrán, perteneciente a la Línea 8; así como Bellas Artes, que conecta las Líneas 2 y 8.
Se recomienda planear tu viaje con anticipación, considerar rutas alternas y prever más tiempo de traslado para evitar contratiempos.
¡Arranca el seguimiento de las acciones del Metro de la CDMX!
¡Buenos FIAS! En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el avance y los retrasos en las Líneas del Metro de la CDMX HOY 9 de febrero del 2025.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 26° C Mín. 8° C. pic.twitter.com/BuVViE3VW8— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 9, 2026