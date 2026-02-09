Metro CDMX HOY: Severos retrasos y marcha lenta afectan varias líneas este lunes

Este lunes 9 de febrero, usuarios del Metro CDMX reportan retrasos y marcha lenta en distintas líneas , principalmente durante las primeras horas del día. La situación ha generado alta afluencia en andenes y trenes, así como tiempos de espera mayores a lo habitual en estaciones clave.

Desde temprano, el Metro CDMX ha presentado una marcha irregular en algunas líneas, lo que ha provocado aglomeraciones y transbordos más lentos; de acuerdo con reportes de usuarios, los trenes avanzan con detenciones prolongadas y salidas espaciadas, un patrón común cuando se incrementa la demanda en hora pico.

Aunque el Sistema de Transporte Colectivo no ha reportado fallas mayores, la marcha lenta suele estar relacionada con saturación en andenes, alta demanda de usuarios y ajustes operativos para regular la circulación de trenes en el Metro CDMX.

Líneas del Metro CDMX con mayor carga esta mañana

Durante la mañana, las quejas se concentran en líneas con alta demanda, donde la marcha es intermitente y los tiempos de espera aumentan conforme avanza la hora pico; la situación puede cambiar a lo largo del día, por lo que el monitoreo constante es clave.

Recomendaciones si usas el Metro CDMX HOY

