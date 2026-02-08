¡Fatal accidente en CDMX! Joven de 21 años arrolla a peatón que esperaba el transporte público en Santa Fe

En las primeras horas de este 8 de febrero 2025, mientras usted dormía , se registró un fatal accidente que cobró la vida de una persona que esperaba el transporte público en la Av. De los Poetas en Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX).

Conductor de 21 años bajó custodia tras fatal accidente en Santa Fe

El conductor de 21 años de edad, que manejaba a exceso de velocidad cuando arrolló al peatón , también resultó herido después de que su vehículo quedará totalmente volcado en calles de Santa Fe.

Hasta el momento, no se ha revelado información sobre la identidad o estado de salud de la persona atropellado, por lo que no sé sabe si sobrevivió o no al grave accidente.

El joven fue atendido en el lugar, para después ser puesto a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Por el momento, las autoridades no han dado más detalles respecto a este terrible accidente en la CDMX.

Fuerte choque deja tres lesionados en calles de Iztapalapa

El exceso de velocidad y el alcohol provocaron que un joven, que tripulaba un vehículo color gris se estrellara en una caja de tráiler que estaba estacionada en la Av. Ermita Iztapalapa y la calle de Primavera colonia Santa María Aztahuacan en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

El accidente dejó tres personas lesionadas, entre ellos dos mujeres, que fueron atendidas en el lugar y posteriormente fueron trasladados a una agencia del Ministerio Público para deslindar responsabilidades por los daños a la caja del tráiler y las lesiones que el conductor provocó.

Al lugar llegaron elementos de Protección civil que rescataron a las mujeres del vehículo así como policías que custodiaron el lugar y a los detenidos.

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 911.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.