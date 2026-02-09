“Bobby quedó exonerado, Ernestina lo ha cuidado”: Lanzan corrido por descarrilamiento del Tren Interoceánico

En redes sociales se viralizó el corrido "Felipe el maquinista", la nueva canción de la agrupación norteña "Los Hijos de Su Apá", que aborda el polémico caso del maquinista detenido tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el Istmo de Oaxaca, ocurrido el pasado 28 de diciembre.

El video ya ha alcanzado casi medio millón de visualizaciones en redes sociales, y en él se denuncia lo que muchos consideran una injusticia: la detención de Felipe de Jesús, señalado como principal responsable de la tragedia que cobró la vida de 14 personas, incluyendo una menor de seis años.

Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca: un mes de la tragedia

El fatal accidente ocurrió en la mañana del domingo 28 de diciembre, en las comunidades de Nizanda y Chivela, pertenecientes al municipio de Asunción Ixtaltepec.

El tren, que había partido de Salina Cruz con destino a Coatzacoalcos, Veracruz, transportaba 241 pasajeros y nueve tripulantes. Y a decir de las autoridades, el maquinista conducía a exceso de velocidad.

De acuerdo con los informes oficiales, la causa principal del siniestro habría sido la alta velocidad en un tramo que no contaba con el equipo adecuado para reducir riesgos.

Ante la versión oficial, se giró una orden de aprehensión contra Ricardo "N", identificado como el jefe de despachadores del Tren Interoceánico, así como de Felipe de Jesús .

La historia detrás del corrido “Felipe el maquinista”

El corrido comienza con líneas que reflejan la indignación popular:

"Dicen que a los perros flacos se les cargan más las pulgas, dicen que los intocables están absueltos de culpa, hoy le tocó al maquinista, al que le echaron la culpa..."

La letra apunta a la percepción de injusticia hacia Felipe de Jesús, y hace referencia a otros actores involucrados en el sistema que, según el corrido, quedan impunes:



"Ahora tendrá que pagar lo que otros hicieron mal. Cuando un rico poderoso está envuelto en un delito la fiscalía resuelve en caso en cortito"

"Hoy te tocó al buen Felipe, lo tienen encerradito. Bobby quedó exonerado, Ernestina lo ha cuidado..."

"Otro inocente encerrado, la justicia lo ha culpado. Una más del macuspano para jamás olvidarlo"

El tema de Los Hijos de Su Apá, conformado por Pepe y Rafa Herrera de Valle Hermoso, Tamaulipas, refleja la crudeza social y política que caracteriza a sus canciones.

Detención de Felipe de Jesús: maquinista del Tren Interoceánico

El 27 de enero de 2026 se confirmó la detención de Felipe de Jesús "N", maquinista de la unidad accidentada. La aprehensión se realizó en Palenque, Chiapas, y el detenido fue trasladado a las oficinas de la FGR en Tuxtla Gutiérrez.

Un caso que desató la indignación, ya que la FGR señala el exceso de velocidad como única causa del descarrilamiento, lo que muchos consideran una alternativa para cerrar rápidamente el caso.

A esto se suman los señalamientos sobre Bobby Beltrán , hijo Andrés Manuel López Obrador, vinculado por la oposición con posibles tráfico de influencias en la asignación de contratos de materiales ferroviarios, como el balasto utilizado en las vías.

Además, también se pide que se investigue al exsecretario y actual secretario de Marina, quienes tienen bajo su mando la operación y supervisión del sistema ferroviario del Tren Interoceánico.