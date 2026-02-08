Una persecución en el Estado de México (Edomex) se desató para detener a los tripulantes de un automóvil, quienes resultaron ser falsos agentes de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, los cuales andaban circulando con uniformes clonados.

El caso se dio a conocer luego de las recientes investigaciones contra policías de la institución por presuntas extorsiones en el estado, quienes han sido evidenciados en videos publicados en redes sociales. Incluso 10 policías fueron suspendidos por supuestas extorsiones a automovilistas en la carretera México-Pachuca

Falsos agentes andaban en auto con estrobos

Los sujetos fueron detenidos en flagrancia, luego de que agentes reales transitaban por calles del municipio de Huehuetoca, y se percataron de la presencia de un vehículo tipo SUV, de la marca Chevrolet, en color negro, que circulaba con luces estroboscópicas .

Al darse cuenta de ello, les pidieron detener la unidad, pero no hicieron caso, por lo que inició una persecución que terminó calles adelante.

#AztecaNoticias #Corrupción ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias 🚨 Bajo la lupa en el #Edomex 👥 39 personas son investigadas por su presunta participación en actos de ext0rsión. 📹 Varios quedaron exhibidos en video. ⚖️ 8 integrantes de la Fiscalía ya enfrentan proceso penal. ❌ 2 fueron dados de baja. ⛓️ 3 civiles están acusados de secuestro exprés con fines de ext0rsión. 🎭 19 más fueron detenidos por usar insignias falsas de ministeriales. #TiktokInforma

Sujetos se hicieron pasar por agentes del Edomex con uniformes falsos

Luego de alcanzarlos y al revisar la unidad en que viajaban, les fueron aseguradas:



Tres armas de fuego

Dos réplicas de armas de fuego

Vestimenta con colores, escudos y leyendas simulando ser las empleadas por elementos de la Fiscalía del Estado de México

Identifican a más falsos agentes en Edomex tras persecución

Los detenidos fueron identificados como Víctor Jesús “N”, Alejandro “N”, Omar Eliel “N”, Jorge Luis “N”, David Ulises “N” y Jan Carlo Alejandro “N”.

Una vez que se corroboró que ninguno de ellos es elemento activo de esta Fiscalía, todos los individuos fueron detenidos y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público quien puso en marcha la investigación correspondiente.

Ahora los seis fueron acusados por su probable participación en los delitos de simulación de vehículo oficial, uso indebido de insignias y portación de arma prohibida.

Del 19 de enero a la fecha, han sido detenidos 27 sujetos por delitos de simulación de vehículo oficial pertenecientes a instituciones de seguridad pública, portación de arma de fuego de uso exclusivo y uso indebido de uniforme y/o insignia.

