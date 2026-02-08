Una menor de edad fue víctima de feminicidio en el Estado de México (Edomex) luego de ser agredida físicamente presuntamente por un sujeto en Toluca, pero una mujer también estaría involucrada.

La niña perdió la vida luego de los golpes que recibió, sin embargo, fue llevada a un hospital a pesar de que ya no contaba con signos vitales.

Víctima de feminicidio fue agredida en una casa

El caso ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia estatal , la cual dio a conocer que los dos presuntos implicados fueron detenidos y se encuentran vinculados a proceso.

Las primeras indagatorias iniciadas por el Agente del Ministerio Público establecen que el 9 de enero de 2026, la menor se encontraba en un domicilio ubicado en Santiago Tlacotepec cuando aparentemente fue agredida físicamente por un hombre hasta privarla de la vida para después huir del lugar.

Personal médico confirmó que menor agredida no tenía vida

Cuando la menor fue llevada al hospital, el personal médico confirmó la ausencia de signos vitales de la menor,

Además, advirtió la presencia de huellas de aparente violencia, previas a las que le causaron la muerte, por lo que dio aviso a las autoridades.

Identifican a los presuntos implicados en femicidio de menor en Edomex

El probable responsable fue identificado como Mario Antonio “N”, quien fue procesado junto con una mujer llamada Fátima “N”.

La investigación refiere que al sitio llegó Fátima “N”, quien trasladó a la menor a un hospital del municipio de Toluca.

Tras el conocimiento de estos hechos, el Agente del Ministerio Público puso en marcha la investigación que permitió allegarse los datos de prueba necesarios para acreditar ante una un juez la posible participación de estas personas en el delito de feminicidio .

Una vez detenidos e ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona tras analizar los datos recabados y aportados por esta Fiscalía, determinó su vinculación a proceso, por lo que les impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada, estableciendo un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.

