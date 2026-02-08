Logo Inklusion Sitio accesible
Metro CDMX EN VIVO: Conoce el avance de trenes y qué estaciones evitar hoy 8 de febrero

¿Vas a salir este domingo 8 de febrero de 2026 a pasear o de compras? Consulta en FIA cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX y evita sorpresas.

¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?|X @metrocdmx.
Escrito por:  César Contreras

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento EN VIVO y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, con el objetivo de que tomes precauciones y planees mejor tus traslados al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy domingo 8 de febrero de 2026.

¿Qué pasa en la Línea 12?

Usuarios reportan más de 10 minutos de espera en la estación Nopalera, de la Línea 12.

Retrasos en Línea 3

Usuarios reportan retrasos en la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad. Señalan que se han tardado más de 10 minutos entre la terminal Universidad y la estación Copilco.

