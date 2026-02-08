Metro CDMX EN VIVO: Conoce el avance de trenes y qué estaciones evitar hoy 8 de febrero
¿Vas a salir este domingo 8 de febrero de 2026 a pasear o de compras? Consulta en FIA cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX y evita sorpresas.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento EN VIVO y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, con el objetivo de que tomes precauciones y planees mejor tus traslados al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy domingo 8 de febrero de 2026.
¿Qué pasa en la Línea 12?
Usuarios reportan más de 10 minutos de espera en la estación Nopalera, de la Línea 12.
Por qué tarda tanto en pasar en la línea 12 llevo 10 minutos esperando en estación nopalera— Jasmin LG (@jaazzminGL) February 8, 2026
Retrasos en Línea 3
Usuarios reportan retrasos en la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad. Señalan que se han tardado más de 10 minutos entre la terminal Universidad y la estación Copilco.
@MetroCDMX son las 7:30 AM de domingo. Porque rayos la línea 3 va tan lento, deteniendose cada momento. Más de 10 min entre universidad y copilco. Nos la friegues.— Ricardo Peña (@TEPEYOLOTL_MW) February 8, 2026