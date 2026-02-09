Logo Inklusion Sitio accesible
Descubren a dos de “Fuerza Anti Unión Tepito” ingresando con 10 kg de marihuana a una vecindad

Dos sujetos identificados como Jonathan y Edson Joel fueron detenidos cerca de Tepito tras ser sorprendidos ingresando paquetes de marihuana y cristal a una vecindad.

Caen dos de "Fuerza Anti Unión Tepito" con 10 kg de en una vecindad de CDMX
Caen dos de “Fuerza Anti Unión Tepito” con 10 kg de en una vecindad de CDMX |SSC CDMX
Escrito por:  Carlos Alberto Pérez

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) detuvieron a dos hombres en la alcaldía Venustiano Carranza en posesión de ocho paquetes de marihuana y una bolsa con una sustancia con características del cristal. Los detenidos, identificados como presuntos integrantes del grupo "Fuerza Anti Unión Tepito", fueron interceptados cuando ingresaban el cargamento a una vecindad de la colonia Morelos.

De acuerdo con el reporte oficial, el intercambio de información de inteligencia identifica a los capturados como generadores de violencia dedicados a la venta de narcóticos, extorsión y homicidio en el sector centro de la capital.

Operativo en la colonia Morelos: Caen dos entrando a vecindad

El operativo ocurrió este lunes mientras se realizaban patrullajes en la calle Minero, casi esquina con la avenida Carpintería. Los agentes observaron a dos individuos que cargaban bolsas de plástico voluminosas e intentaban introducirlas al área común de una vecindad de forma inusual.

Al realizar una revisión preventiva apegada a los protocolos, se confirmó el hallazgo de los narcóticos. Los detenidos fueron identificados como Jonathan "N", de 18 años (conocido como “El Cachetes”), y Edson Joel "N", de 27 años.

El cargamento incautado representa un golpe a la estructura financiera de la célula delictiva. Según el análisis de las sustancias, el desglose es el siguiente:

  • Marihuana: Ocho paquetes con un peso aproximado de 10 kilogramos. De esta cantidad se podrían elaborar más de 2 mil dosis, con un valor estimado de 13 mil 700 pesos.
  • Cristal: Un paquete con alrededor de un kilogramo, equivalente a 400 dosis con un valor de mercado de aproximadamente 10 mil pesos.
  • Tecnología: Se aseguró también un teléfono celular de alta gama utilizado presuntamente para la coordinación de las actividades ilícitas.

Contexto de "Fuerza Anti Unión Tepito" en la zona centro

La "Fuerza Anti Unión Tepito" mantiene una disputa histórica por el control territorial de la colonia Morelos y zonas aledañas contra otros grupos locales. Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas e integrará la información a las carpetas de investigación por delitos contra la salud.

La vigilancia en el cuadrante de la calle Minero y Carpintería se mantiene de manera constante debido a que este punto es identificado como un centro de almacenamiento y distribución de estupefacientes que abastece a diversas células de narcomenudeo en la demarcación.

