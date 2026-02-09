Descubren a dos de “Fuerza Anti Unión Tepito” ingresando con 10 kg de marihuana a una vecindad

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) detuvieron a dos hombres en la alcaldía Venustiano Carranza en posesión de ocho paquetes de marihuana y una bolsa con una sustancia con características del cristal. Los detenidos, identificados como presuntos integrantes del grupo "Fuerza Anti Unión Tepito", fueron interceptados cuando ingresaban el cargamento a una vecindad de la colonia Morelos.

De acuerdo con el reporte oficial, el intercambio de información de inteligencia identifica a los capturados como generadores de violencia dedicados a la venta de narcóticos, extorsión y homicidio en el sector centro de la capital.

Operativo en la colonia Morelos: Caen dos entrando a vecindad

El operativo ocurrió este lunes mientras se realizaban patrullajes en la calle Minero, casi esquina con la avenida Carpintería. Los agentes observaron a dos individuos que cargaban bolsas de plástico voluminosas e intentaban introducirlas al área común de una vecindad de forma inusual.

Al realizar una revisión preventiva apegada a los protocolos, se confirmó el hallazgo de los narcóticos. Los detenidos fueron identificados como Jonathan "N", de 18 años (conocido como “El Cachetes”), y Edson Joel "N", de 27 años.

El cargamento incautado representa un golpe a la estructura financiera de la célula delictiva. Según el análisis de las sustancias, el desglose es el siguiente:



Marihuana: Ocho paquetes con un peso aproximado de 10 kilogramos . De esta cantidad se podrían elaborar más de 2 mil dosis, con un valor estimado de 13 mil 700 pesos.

Ocho paquetes con un peso aproximado de . De esta cantidad se podrían elaborar más de 2 mil dosis, con un valor estimado de 13 mil 700 pesos. Cristal: Un paquete con alrededor de un kilogramo , equivalente a 400 dosis con un valor de mercado de aproximadamente 10 mil pesos.

Un paquete con alrededor de , equivalente a 400 dosis con un valor de mercado de aproximadamente 10 mil pesos. Tecnología: Se aseguró también un teléfono celular de alta gama utilizado presuntamente para la coordinación de las actividades ilícitas.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Resultado del reforzamiento de seguridad en la zona centro de la Ciudad de México, policías de la #SSC detuvieron en @A_VCarranza, a dos hombres en posesión de ocho paquetes con aparente marihuana, una bolsa con una sustancia similar al crystal.



Los… pic.twitter.com/cPYedFC7T0 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 9, 2026

Contexto de "Fuerza Anti Unión Tepito" en la zona centro

La "Fuerza Anti Unión Tepito" mantiene una disputa histórica por el control territorial de la colonia Morelos y zonas aledañas contra otros grupos locales. Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas e integrará la información a las carpetas de investigación por delitos contra la salud.

La vigilancia en el cuadrante de la calle Minero y Carpintería se mantiene de manera constante debido a que este punto es identificado como un centro de almacenamiento y distribución de estupefacientes que abastece a diversas células de narcomenudeo en la demarcación.

