Policía dispara un teaser contra viejita de 95 años en Australia

En Australia, un policía disparó con un teaser a una viejita de 95 años que utilizaba un caminador para desplazarse dentro de la casa de ancianos donde vivía; el oficial argumentó que lo hizo porque la mujer llevaba un cuchillo en la mano.

La abuelita, identificada como Clare Nowland, tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital tras recibir la descarga eléctrica; las autoridades indicaron que su estado de salud es delicado.

El Departamento de Policía de Nueva Gales del Sur explicó que su elemento se sintió amenazado por la viejita de 95 años que se acercaba con ayuda de un caminador y con un cuchillo en la mano.

Police were called to the Yallambee aged care home in Cooma, about 300 km southwest of Sydney, after staff found resident Clare Nowland outside her room holding a steak-knife, said assistant commissioner Peter Cotter at a press conference https://t.co/XzQxB0E3uC pic.twitter.com/0NYodACepN — Reuters (@Reuters) May 19, 2023

“En el momento en que le dispararon, se acercaba a la Policía. Es justo decir a un ritmo lento. Ella tenía un caminador. Pero tenía un cuchillo. No puedo seguir pensando en lo que estaba pasando por la mente de alguien cuando usó el 'taser'”, dijo Peter Cotter, subcomisionado de la fuerza policial.

Así fue el ataque de un policía a una viejita de 95 años

La autoridades explicaron que alrededor de la 4:15 am (hora local) recibieron una llamada donde denunciaban que una residente de la casa de ancianos tenía un cuchillo, por lo que acudieron a la dirección.

NSW Police have addressed reports a 95yo woman with dementia was tasered in a nursing home.

Clare Nowland remains in a critical condition after she fell and hit her head during the incident. pic.twitter.com/wNKSI3jis9 — 2SM Super Network (@2SM1269) May 19, 2023

Al llegar, encontraron a la viejita en su habitación con un cuchillo para cortar carne en la mano, el cual consiguió en la cocina del lugar. Los policías y paramédicos estuvieron negociando con Nowlanda durante varios minutos para que soltara el arma, pero la señora no lo hizo.

Tras recibir la descarga eléctrica, la mujer cayó al suelo y se golpeó la cabeza; quedó inconsciente y la llevaron al hospital, desde entonces ella “pierde y recobra la consciencia”, indicó la policía.

El incidente quedó grabado en la cámara corporal del agente que le disparó; sin embargo, el departamento policial indicó que no se darán a conocer públicamente las imágenes del disparo.