Larry el gato celebra 15 años como “cazarratones en jefe” de la Gran Bretaña

Larry el gato es un felino que celebra este 15 de febrero de 2026 15 años como el cazarratones oficial de la residencia oficial del primer ministro de la Gran Bretaña.

La mascota ha estado durante los periodos de seis primeros ministros británicos. El animal, atigrado de colores grises y blanco, ingresó a Downing Street número 10 el 15 de febrero de 2011, cuando David Cameron ocupaba el cargo de primer ministro. En ese entonces fue adoptado del refugio de animales Battersea de Londres.

Más que un cazarratones: Las funciones oficiales (y extraoficiales) del felino real

Las tareas de Larry el gato es “recibir a los invitados a la casa, inspeccionar las defensas de seguridad y probar los muebles antiguos para verificar su calidad”.

Frecuentemente, el felino es captado por los fotógrafos de la prensa, sobre todo cuando hay eventos oficiales en la residencia oficial británica.

Cuando Donald Trump realizó una visita oficial en 2019, Larry apareció en la puerta justo en el momento de la fotografía oficial, e incluso se echó a dormir debajo de "La Bestia", el auto blindado del mandatario estadounidense.

If you think I’m getting off this windowsill you’ve got another thing coming... #TrumpUKVisit

(Photo: @davidbrunnstrom) pic.twitter.com/x6qwBzczMP — Larry the Cat (@Number10cat) June 4, 2019

19 años de sabiduría: El estado de salud del habitante más veterano de Londres

Larry fue adoptado en 2011 después de que el gobierno británico admitió que tenía problemas de plaga de roedores en el edificio de la oficina del primer ministro.

El felino de 19 años de edad sigue en condición excelente de salud y en forma. De hecho, sus cuidadores señalan que, a pesar de su edad, aún ha sido captado cazando ratones el año pasado.

De Cameron a Starmer: Los 6 primeros ministros que han servido bajo Larry

Larry el gato ha estado en Downing Street durante al menos 6 primeros ministros diferentes.

Wish I could remember where I'd left that folder... https://t.co/5vLwIean1s — Larry the Cat (@Number10cat) February 15, 2026