¿Recibiste un 221(g) en tu trámite de visa americana? Descubre qué significa y cómo actuar

Realizar la solicitud de la visa americana, pagar la tarifa correspondiente, acudir a la entrevista y, con suerte, tenerla aprobada es relativamente sencillo, pero ¿qué pasa si en lugar de recibirla tienes un aviso 221(g).

Lo más fácil de pensar es que tu trámite para entrar a Estados Unidos ha sido rechazado, pero esto no es del todo cierto. Se trata de una “pausa” en la realización de la solicitud.

¿Qué significa exactamente el 221(g) en tu solicitud de visa de Estados Unidos?

El aviso 221(g) representa una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. Un oficial consular la aplica cuando determina que tu solicitud de visa no resulta elegible de inmediato tras la entrevista.

Esto no significa un rechazo definitivo; el consulado pone tu caso en pausa para “procesamiento administrativo” o revisión adicional.

Los oficiales entregan un aviso 221(g) si detectan información incompleta o necesitan verificar datos. Tu pasaporte regresa con este formulario y debes esperar instrucciones específicas del consulado.

¿Qué sigue tras el 221(g) en tu pasaporte?

Después de recibir el aviso 221(g) hay dos posibilidades principales:

La embajada solicita documentos adicionales: Las autoridades consulares pedirán documentos específicos. El solicitante contará con un año para recopilarlos y presentarlos.

No hay solicitud de documentos: El trámite de visa americana está en pausa. El Departamento de Estado

Documentos comunes que piden bajo 221(g) y tiempos de espera

Los consulados solicitan frecuentemente certificados policiales de países donde viviste después de los 16 años. También piden copias de registros judiciales por arrestos o pruebas de salida previa de Estados Unidos. Otros requisitos incluyen ofertas laborales para ganadores de lotería de visas o documentos financieros.

Los tiempos varían: algunos casos resuelven en semanas, otros meses, dependiendo de la complejidad.

Pasos clave para responder a un 221(g) y evitar demoras

Actúa con rapidez: lee el aviso 221(g) y envía los documentos solicitados vía portal del consulado. Prepara originales y copias traducidas si es necesario y mantén registros de envíos. Evita viajar sin visa aprobada, ya que el caso queda suspendido.

