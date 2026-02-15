¡Misterio a la orden! Policías disfrazados de Scooby-Doo detienen a ladrones en Brasil

En pleno carnaval de São Paulo en Brasil, la policía usó un peculiar método para atrapar a ladrones de teléfonos celulares: disfrazarse como personajes de la caricatura Scooby-Doo. Y es que varios delincuentes oportunistas robaban teléfonos móviles de los asistentes distraídos por la música y las aglomeraciones.

La táctica de Daphne y Scooby para frenar los robos en São Paulo

Un equipo del Departamento de Homicidios y de Protección a la Persona (DHPP) se infiltró en el bloque disfrazado de personajes icónicos del dibujo animado Scooby-Doo. Los agentes, caracterizados como Scooby y Daphne, sorprendieron a tres delincuentes en pleno acto delictivo.

policiais de são paulo se fantasiaram da turma do scooby doo para prenderem suspeitos por furtos de celular kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/pA8BA9BxVk — webdivo nettinho (@webdivonettinho) February 14, 2026

El trío cayó en las redes policiales sin tiempo para reaccionar, mientras robaban celulares de los revendedores desprevenidos. Esta táctica creativa demuestra cómo la policía brasileña hace esfuerzos bastante creativos y peculiares para combatir el crimen en entornos festivos, donde los disfraces cotidianos de los asistentes permiten camuflajes perfectos.

Más que un disfraz: El éxito del operativo que suma 27 arrestos en el Carnaval

Los esfuerzos no terminan con este golpe. En total, las autoridades han arrestado a 27 personas durante los operativos especiales de Carnaval en São Paulo. Estas acciones preventivas recuperaron ocho celulares en esta operación específica y fortalecen la vigilancia en zonas de alta afluencia.

Cazafantasmas y Aliens: El historial de los disfraces tácticos de la policía brasileña

Esta no es la primera vez que en Brasil la policía se disfraza para poder detener a ladrones. En días anteriores compartieron imágenes de agentes realizando operativos vestidos como Cazafantasmas y como alienígenas, con el fin de sorprender a los criminales en pleno acto.