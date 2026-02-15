3 heridos tras accidente con carro alegórico en carnaval de Río de Janeiro

Un terrible accidente ocurrió con un carro alegórico de una escuela de samba durante el Carnaval de Río de Janeiro en Brasil este domingo 15 de febrero de 2026.

El incidente sucedió en la madrugada en el sambódromo, con la carroza de la escuela de samba União de Maricá, durante el segundo día de desfiles del carnaval brasileño, al final del evento.

Tragedia en el Sambódromo: Carro alegórico de União de Maricá arrolla a tres personas

El carro alegórico tuvo problemas para avanzar y tuvo que acelerar con el fin de evitar superar el límite de tiempo permitido para el recorrido. Mientras un grupo de bailarines caminaba aprisa, integrantes de la escuela de samba empujaron la última carroza que se había desviado de su recorrido y terminó por estrellarse contra el lado derecho de la pista, justo en medio de la puerta de cierre.

Fuego y pánico: Reportan incendio en otra carroza durante la madrugada del domingo

Fue en ese instante cuando el carro arrolló a tres personas que estaban en el cordón de la avenida. Otro carro alegórico incluso sufrió un pequeño incendio durante el desfile, cuando los bailarines eran bajados de las plataformas, lo que causó que la columna de humo pudo ser vista en diferentes puntos del sambódromo.

Una de las víctimas es Itamar de Oliveira de 65 años de edad, quien es personal de apoyo de la escuela. Él sufrió fracturas abiertas graves en ambas piernas, aseguró Daniel Soranz, secretario de Salud. Añadió que está ingresado en un hospital y se encuentra estable.

El Departamento de Salud municipal agregó que otros dos hombres sufrieron heridas leves y fueron atendidos en un puesto de salud. Uno de ellos fue atendido y dado de alta posteriormente, mientras que el segundo tuvo esguince de tobillo y fue trasladado a un centro hospitalario para posteriores análisis.

