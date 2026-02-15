Estados Unidos intercepta barco petrolero iraní que desafiaba sanciones

El gobierno de Estados Unidos informó que interceptó un barco iraní que presuntamente llevaba petróleo de Venezuela, con lo cual pretendían desafiar las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump.

Del Caribe al océano Índico: La cacería global del petrolero Verónica III

El Departamento de Guerra destacó que las fuerzas estadounidenses incerceptaron el buque Verónica III, el cual trató de desafiar la cuarentena impuesta por el presidente Trump, señaló el organismo en su perfil de la red social X, antes conocida como Twitter.

“El buque intentó desafiar la cuarentena del presidente Trump con la esperanza de escabullirse. Lo rastreamos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo detuvimos”, destacó el Departamento de Guerra.

Su publicación fue acompañada de un video donde varios efectivos militares descienden de un helicóptero y bajan al buque, donde se internaron en las cabinas del navío que navegaba por el océano Índico.

Otras imágenes muestran a naves de apoyo naval que están navegando a los lados del buque, mientras los soldados aseguran el control de la nave.

Cuarentena de Trump: ¿Qué implica la nueva fase de la vigilancia marítima?

La operación forma parte de la cuarentena marítima impuesta por Donald Trump en diciembre de 2025, que pretende restringir las rutas logísticas de buques que llevan petróleo iraní o venezolano con formas de ocultamiento, por medio de pagar sus transpondedores o por el uso de nombres falsos, lo que es conocido como “flota fantasma”.

Departamento de Guerra confirma: Operación comando termina sin incidentes

El barco petrolero había huido del Caribe hace unas semanas, para tratar de escapar de la vigilancia de las fuerzas armadas estadounidenses. La operación militar terminó sin incidentes, de acuerdo con lo informado por las autoridades de Estados Unidos.

