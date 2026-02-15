Logo Inklusion Sitio accesible
Estados Unidos atacó más de 30 objetivos de ISIS en Siria

Estados Unidos atacó objetivos de ISIS en Siria con 10 ofensivas realizadas entre el 3 y el 12 de febrero, informó el Comando Central estadounidense este 14 de febrero.

Imagen aérea de una explosión en una zona desértica en Siria, con una gran columna de humo negro elevándose tras un ataque atribuido a fuerzas estadounidenses contra objetivos vinculados a ISIS.
En los últimos dos meses más de 50 integrantes de ISIS han sido abatidos o detenidos | X: @CENTCOM
Mundo

Escrito por: Viridiana Castillo

Fuerzas estadounidenses atacaron objetivos de ISIS en Siria como parte de una serie de 10 ofensivas realizadas entre el 3 y el 12 de febrero, informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) este sábado.

Las fuerzas de Estados Unidos realizaron ataques contra más de 30 sitios vinculados con ISIS, incluidos puntos de almacenamiento de armas e infraestructura operativa.

De acuerdo con el comunicado oficial, se utilizaron aeronaves tripuladas, helicópteros y drones para llevar a cabo las operaciones.

Operación "Hawkeye Strike"

El CENTCOM señaló que los ataques forman parte de la operación Hawkeye Strike, lanzada tras la emboscada del 13 de diciembre de 2025 en Palmira, en la que murieron dos militares estadounidenses y un intérprete.

El mando militar indicó que las ofensivas buscan mantener presión constante sobre remanentes del grupo en territorio sirio.

Más de 100 objetivos atacados desde diciembre

El Comando Central informó que en los últimos dos meses más de 50 integrantes de ISIS han sido abatidos o detenidos.

Además, desde el inicio de la operación Hawkeye Strike, más de 100 objetivos de infraestructura de la organización han sido atacados con municiones de precisión.

Previamente, entre el 27 de enero y el 2 de febrero, las fuerzas estadounidenses realizaron cinco ataques adicionales contra un sitio de comunicaciones y centros logísticos vinculados al grupo.

¿Cuál es la postura de Estados Unidos sobre Siria?

Estados Unidos mantiene presencia militar en el noreste de Siria como parte de la coalición internacional contra ISIS, con el objetivo declarado de evitar el resurgimiento del grupo.

El gobierno estadounidense ha reiterado que continuará realizando operaciones selectivas contra células activas del grupo extremista, incluso tras la pérdida del territorio que ISIS controló en años anteriores.

El presidente Donald Trump ha señalado en diversas ocasiones que su administración mantendrá presión militar sobre organizaciones consideradas terroristas y que no permitirá la reconstitución de ISIS en Siria ni en otras zonas de Medio Oriente.

Las operaciones recientes forman parte de esa estrategia de contención y ataques dirigidos contra infraestructura y mandos operativos del grupo.

